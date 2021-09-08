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ABD’de George Floyd protestolarında hedef alınan bir heykel daha kaldırıldı
ABD’de George Floyd protestolarında hedef alınan bir heykel daha kaldırıldı
ABD’nin Virginia eyaletinde siyah George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda hedef alınan General Robert... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T20:33+0300
2021-09-08T20:33+0300
dünya
abd
taşıma
heykel
george floyd
floyd protestoları: irkçılık karşıtı gösteriler abd geneline yayıldı
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ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond’da bulunan ve George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda hedef alınan General Robert E. Lee’nin heykeli kaldırıldı. İç Savaş sırasında köleliğin kaldırılmasına itiraz eden ve beyazların üstünlüğünü savunan General Lee’nin 1890 yılında yapılan heykeli, tezahüratlar eşliğinde 12 metre yüksekliğindeki kaidesinden vinç yardımı ile indirildi.Virginia Eyalet Valisi Ralph Northam, Floyd'un ölümünün ardından ulusal protestolar sırasında heykelin kaldırılacağını duyurmuş, fakat geçen sene heykeli kaldırma planları Richmond sakinleri tarafından kaldırılmasına karşı çıkan iki ayrı dava nedeniyle ertelenmişti.Heykel, ne yapılacağına karar verilene kadar güvenli bir tesise taşınırken, grafitilerle kaplı olan kaide ise yeniden düzenlemeye kadar yerinde kalacak.ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyah Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere saldırılar düzenlenmişti, dünya genelinde çok sayıda heykel yıkılmıştı.
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abd, taşıma, heykel, george floyd, floyd protestoları: irkçılık karşıtı gösteriler abd geneline yayıldı

ABD’de George Floyd protestolarında hedef alınan bir heykel daha kaldırıldı

20:33 08.09.2021
© EPA / JIM LO SCALZOABD’de George Floyd protestolarında hedef alınan bir heykel daha kaldırıldı
ABD’de George Floyd protestolarında hedef alınan bir heykel daha kaldırıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© EPA / JIM LO SCALZO
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ABD’nin Virginia eyaletinde siyah George Floyd’un polis tarafından öldürülmesinin ardından başlayan ırkçılık karşıtı protestolarda hedef alınan General Robert E. Lee’nin heykeli kaldırıldı.
ABD’nin Virginia eyaletinde yer alan Richmond’da bulunan ve George Floyd’un polis tarafından öldürülmesi sonrası başlayan ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolarda hedef alınan General Robert E. Lee’nin heykeli kaldırıldı.
İç Savaş sırasında köleliğin kaldırılmasına itiraz eden ve beyazların üstünlüğünü savunan General Lee’nin 1890 yılında yapılan heykeli, tezahüratlar eşliğinde 12 metre yüksekliğindeki kaidesinden vinç yardımı ile indirildi.

Virginia Eyalet Valisi Ralph Northam, Floyd'un ölümünün ardından ulusal protestolar sırasında heykelin kaldırılacağını duyurmuş, fakat geçen sene heykeli kaldırma planları Richmond sakinleri tarafından kaldırılmasına karşı çıkan iki ayrı dava nedeniyle ertelenmişti.

Heykel, ne yapılacağına karar verilene kadar güvenli bir tesise taşınırken, grafitilerle kaplı olan kaide ise yeniden düzenlemeye kadar yerinde kalacak.

ABD’nin Minnesota eyaletinde yer alan Minneapolis kentinde 25 Mayıs 2020’de siyah Floyd’un polis tarafından gözaltına alındığı sırada öldürülmesinin ardından başlayan eylemlerde ırkçı ve sömürgeci kişilere ait heykellere saldırılar düzenlenmişti, dünya genelinde çok sayıda heykel yıkılmıştı.
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