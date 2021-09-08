https://tr.sputniknews.com/20210908/adiyamanda-65-milyon-yillik-oldugu-degerlendirilen-fosil-bulundu-1048731090.html

Adıyaman’da 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil bulundu

Adıyaman’da 65 milyon yıllık olduğu değerlendirilen fosil bulundu

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Sırrı Kaya, köyün yakınlarındaki gezdiği esnada ormanlık alanda değişik yapıda bir taş gördü. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:15+0300

2021-09-08T16:15+0300

2021-09-08T16:15+0300

yaşam

adıyaman

fosil

kahta

taş

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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde yaşayan 83 yaşındaki Sırrı Kaya, köyün yakınlarındaki gezdiği esnada ormanlık alanda değişik yapıda bir taş gördü.Taşı alıp eve getiren Kaya, durumu Müze Müdürlüğü yetkililerine bildirdi.Müze Müdürlüğü ekipleri, ilk incelemede bulunan taşın 65 milyon deniz istiridyesinin fosiline ait olduğunu tespit etti. Ekipler, bölgede yaptıkları incelemede birçok fosilin daha olduğunu ve bölgede geniş çaplı çalışma yapılacağını bildirdi.Yetkililer, söz konusu canlının Kretase döneminden Kuvaterner dönemine kadar yaşadığını belirtti.Kaya, AA muhabirine, köyün etrafında buna benzer taşları çokça gördüğünü ancak bunun fosil olduğunu bilmediğini dile getirdi.Taşların incelenip turizme kazandırılmasını isteyen Kaya şöyle konuştu:

https://tr.sputniknews.com/20210908/adiyamanda-yeni-bir-bocek-turu-kesfedildi-bocege-bidessus-anatolicus-adiyaman-adi-verildi-1048708416.html

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