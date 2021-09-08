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Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi: Böceğe 'bidessus anatolicus adiyaman' adı verildi
Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi: Böceğe 'bidessus anatolicus adiyaman' adı verildi
Adıyaman'da yürütülen çalışmalarda, endemik olan "bidessus anatolicus anatolicus" alt türünden sonra ikinci endemik alt tür keşfedildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T03:23+0300
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yaşam
adıyaman
böcek
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Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Kahta Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gani Erhan Taşar, yaptığı yazılı açıklamada, 'bidessus anatolicus adiyaman'ın yaklaşık 2 milimetre boylarında ve tatlı sularda yaşadığını belirtti.Anadolu Ajansı'nın haberine göre keşfedilen böceğin, tatlı sulardaki organik maddeleri parçalayarak doğaya fayda sağladığını dile getiren Taşar, "Aynı zamanda su ekosistemi içerisinde yaşayan balıkların da besin kaynağı olabilmektedirler. Daha önce 'hydrochus adiyamanensis' isimli yeni bir türü bilim dünyasına yaptığımız çalışmalar neticesinde duyurmuştuk. Bu çalışma ile bilim dünyasına Adıyaman ismi ile ikinci bir canlı daha kazandırmış olduk" ifadesini kullandı.Taşar, buldukları böceği, hayvan sistematiği alanında yetkin ve prestijli bir dergi olan Zootaxa isimli dergide yayımlanan çalışma ile bilim dünyasına duyurduklarını bildirdi.Türkiye'nin zengin flora ve faunaya sahip olduğuna dikkati çeken Taşar şunları kaydetti:
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adıyaman, böcek, keşif

Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi: Böceğe 'bidessus anatolicus adiyaman' adı verildi

03:23 08.09.2021 (güncellendi: 03:28 08.09.2021)
© AAAdıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi
Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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Adıyaman'da yürütülen çalışmalarda, endemik olan "bidessus anatolicus anatolicus" alt türünden sonra ikinci endemik alt tür keşfedildi.
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ) Kahta Meslek Yüksekokulu Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gani Erhan Taşar, yaptığı yazılı açıklamada, 'bidessus anatolicus adiyaman'ın yaklaşık 2 milimetre boylarında ve tatlı sularda yaşadığını belirtti.
Anadolu Ajansı'nın haberine göre keşfedilen böceğin, tatlı sulardaki organik maddeleri parçalayarak doğaya fayda sağladığını dile getiren Taşar, "Aynı zamanda su ekosistemi içerisinde yaşayan balıkların da besin kaynağı olabilmektedirler. Daha önce 'hydrochus adiyamanensis' isimli yeni bir türü bilim dünyasına yaptığımız çalışmalar neticesinde duyurmuştuk. Bu çalışma ile bilim dünyasına Adıyaman ismi ile ikinci bir canlı daha kazandırmış olduk" ifadesini kullandı.
Taşar, buldukları böceği, hayvan sistematiği alanında yetkin ve prestijli bir dergi olan Zootaxa isimli dergide yayımlanan çalışma ile bilim dünyasına duyurduklarını bildirdi.
Türkiye'nin zengin flora ve faunaya sahip olduğuna dikkati çeken Taşar şunları kaydetti:
"Bu çalışma ile bilim dünyasına Adıyaman ismi ile ikinci bir canlı daha kazandırmış olduk. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar ülkemizin coğrafi konumu itibari ile hem flora hem de fauna açısından oldukça zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu bize göstermektedir. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunun ise yabancı bilim insanları tarafından yapıldığını görüyoruz. Yabancı araştırmacıların 1990’lara kadar ülkemizin birçok yerini gezdiklerini ve buralardan topladıkları örnekleri ülkelerine ve doğa-tarih müzelerine götürmek sureti ile yayımladıklarını görüyoruz. Son yıllarda üniversite sayılarımızın artması ile bilim insanlarımızın sayısı da artmıştır. Dolayısı ile bu tarz keşifleri ülkemiz adına yerli araştırmacılarımızın yapması mümkün olmuştur."
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