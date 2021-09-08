Adıyaman'da yeni bir böcek türü keşfedildi: Böceğe 'bidessus anatolicus adiyaman' adı verildi

"Bu çalışma ile bilim dünyasına Adıyaman ismi ile ikinci bir canlı daha kazandırmış olduk. Bugüne kadar yapılmış olan çalışmalar ülkemizin coğrafi konumu itibari ile hem flora hem de fauna açısından oldukça zengin bir biyoçeşitliliğe sahip olduğunu bize göstermektedir. Bu çalışmaların büyük bir çoğunluğunun ise yabancı bilim insanları tarafından yapıldığını görüyoruz. Yabancı araştırmacıların 1990’lara kadar ülkemizin birçok yerini gezdiklerini ve buralardan topladıkları örnekleri ülkelerine ve doğa-tarih müzelerine götürmek sureti ile yayımladıklarını görüyoruz. Son yıllarda üniversite sayılarımızın artması ile bilim insanlarımızın sayısı da artmıştır. Dolayısı ile bu tarz keşifleri ülkemiz adına yerli araştırmacılarımızın yapması mümkün olmuştur."