Afganistan'da Taliban'a karşı eylem yapan kadınlar: Biz 20 yıl önceki kadınlar değiliz'

Ramzia Abdekhil:

22 yaşındayım, 2 yıl iktisat okudum, şu an uluslararası ilişkilerde okuyorum. Ayrıca bir şirkette çalışıyordum. Taliban'dan önce iş sahibi bir kadındım. Taliban, Kabil’e geldiği gün birçok kadın arkadaşla işteydik. Şehre girdikleri an işi bırakıp eve gitmek zorunda kaldık. Artık işim de yok. Ancak Taliban bilmeli ki karşılarında ne 20 yıl önce yönettikleri Afganistan ne de 20 yıl önceki Afgan kadını var. Eskiden Taliban her şeyi yaptı, biz sustuk. Şimdi susmayacağız. Taliban’ın her dediğini yapan, burka giyip eve kapanan kadınlar olmayacağız.