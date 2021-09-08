https://tr.sputniknews.com/20210908/afganistandan-cekilme-abd-yenilgisi-yerine-isini-bitirip-cikip-gitmeye-de-yorulabilir-1048763718.html

'Afganistan'dan çekilme 'ABD yenilgisi' yerine 'işini bitirip çıkıp gitmeye' de yorulabilir'

'Afganistan'dan çekilme 'ABD yenilgisi' yerine 'işini bitirip çıkıp gitmeye' de yorulabilir'

Yıldızoğlu’na göre, Afganistan'dan çıkış 'ABD yenilgisi' yerine 'işini bitirip çıkıp gitmeye' de yorulabilir. Taliban'ın yapısal sorunlarına atıf yapan... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T23:14+0300

2021-09-08T23:14+0300

2021-09-09T15:14+0300

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'Afganistan'dan çekilme 'ABD yenilgisi' yerine 'işini bitirip çıkıp gitmeye' de yorulabilir' 'Afganistan'dan çekilme 'ABD yenilgisi' yerine 'işini bitirip çıkıp gitmeye' de yorulabilir'

ABD’nin 20 yıllık işgalini sona erdirerek NATO ile birlikte geri çekilmesinin ardından kolaylıkla Afganistan yönetimini ele geçiren Taliban, İslam Emirliği'nin geçici hükümetini ilan etti. 11 Eylül saldırılarının ardından ABD tarafından bizzat serbest kalmaları sağlanmış radikal cihatçı unsurların da yer aldığı yeni geçici hükümetin içeriği ve temsiliyeti ile meşruiyeti ve tanınmasına yönelik tartışmalar sürüyor. Biden yönetimi meseleye daha 'temkinli' yaklaşıyor görünürken, Çin yönetimi, geçici hükümeti en olumlu karşılayan ülke olarak öne çıkıyor.Taliban Emirliği'nin 'geçici' hükümetinin karşısındaki en ciddi sorun ekonomik sıkıntılar olurken, ABD fiyasko tahliyelerle çekildiği Afganistan'ın ekonomik kaynaklarını elinden almış durumda. Buna karşılık Pekin'in Taliban'a insani yardım sağlama vurgusu dikkat çekiyorTaliban İslam emirliği, ABD emperyalizminin yenilgisi ve ABD ile Çin arasındaki jeopolitik kapışmayı Cumhuriyet gazetesi yazarı ve iktisatçı Ergin Yıldızoğlu ile konuştuk.‘Amerika’nın eşyalarını toplayıp gitmiş olması yenilgi anlamına gelmiyor’Ergin Yıldızoğlu'na göre, Afganistan'da ABD yenilgisinden bahsedebilmek için 'başarı' referansının ne olduğuna bakılması gerektiği görüşünde ABD'nin yeni ulus inşası açısından bakıldığında bunun ABD'de üzerinde anlaşılmış bir amaç olmadığını anımsatan Yıldızoğlu, "Amerika’nın eşyalarını toplayıp gitmiş olması yenilgi anlamına gelmiyor, işinizi bitirip gittiğiniz anlamına da gelebiliyor" vurgusu yaptı:'Afganistan olayı imparatorluk projesine kadar gidiyor ki o da başarısız oldu'Afganistan meselesini ABD'nin 1990'ların sonundan itibaren soyunduğu 'imparatorluk' projesiyle değerlendirmek gerektiğini belirten Yıldızoğlu, bu çerçevede askeri saldırganlığın belirleyici olduğunun altını çizdi. İmparatorluk projesinin sonu olmayan ve genişleme ihtiyacı yaratan bir proje olduğunu anımsatan Yıldızoğlu, bu projenin başarısız olduğunu ve Bush'un ikinci döneminde vazgeçilerek başka arayışlara yönelindiğini kaydetti:'Bu anlamda Afganistan'dan çıkmak çok da büyük bir problem değil Amerika açısından'ABD'nin 'imparatorluk projesinin' başarısızlığının ardından çeşitli yönelimleri tartışıldığını, şimdilerde 'Biden projesinin' anıldığını aktaran Yıldızoğlu, "Bu anlamda Afganistan'dan çıkmak çok da büyük problem değil Amerika açısından" dedi:‘ABD son anda eline yüzüne bulaştırdı ama insan hayatına zaten aldırmazlar, sadakatleri yoktur'ABD'nin Afganistan'dan paldır küldür çıkarken, çekilmeyi kötü yönettiğinin ortada olduğunu belirten Yıldızoğlu, ancak ABD için insan hayatlarını mahvetmenin bir önemi olmadığını da vurguladı:'ABD dış politikasında birileri Çin'i düşünüp ellerini ovuşturuyor olabilirYıldızoğlu'na göre ABD'nin ardından top Çin'de gibi görünürken, Amerikan dış politikasında birileri ellerini ovuşturuyor olabilir. Afganistan'ın Kuşak ve Yol girişimi ve değerli mineralleriyle Çin açısından önemli olduğunu belirten Yıldızoğlu, ancak Pekin'in belirsizlik yüzünden temkinli olduğunu dile getirdi:‘ABD yönetilmesi gereken bir coğrafya bıraktı'Afganistan’ın son 20 yılda kapitalistleştiğinin, Afganların dünyayla bütünleşme yolunda gittiğini anımsatan Yıldızoğlu, bu bağlamda Taliban’ı zorlayacak yapısal meselelere dikkat çekti. Taliban'ın şehirleri yönetebilmek için kapitalist tüketim ilişkileri içinde şekillenmiş insanları yönetmesi gerektiğini anımsatan Yıldızoğlu, bütün bunları büyük şiddet kullanarak yapmanın zorluklarına atıf yaptı. Yıldızoğlu, Taliban'ın kadro sorununa ve mali sıkıntılarına da dikkat çekti. Çin’in karşılık beklemeden nakit akışı sağlamayacağını vurgulayan Yıldızoğlu, ABD’nin çekilmesinin ardından ‘yönetilmesi gereken’ bir coğrafya bıraktığını vurguladı:‘Katar varken Türkiye'ye Kabil'de niye ihtiyaç olsun'Yıldızoğlu, Kabil Havaalanının işletilmesi ve güvenliğine soyunan Türkiye konusunda ise "Türkiye'ye ihtiyaçları var mı?" sorusunu sordu. ABD'nin en önemli üstlerinin bulunduğu Katar'ın zaten devrede olduğunu anımsatan Yıldızoğlu, ABD'nin Afganistan'dan çıkmış olmasına rağmen başka 'varlıkları' kanalıyla orada bulunmaya devam edeceğini anımsattı:'Emperyalizm meselesini biri emperyalist biri gariban devlet olarak değil sistem olarak görmek gerekiyor'Yıldızoğlu, emperyalizm olgusunun bir emperyalist devlet ile bir gariban devletten yola çıkarak anlaşılamayacağını vurgularken, bu meseleyi bağımlılık ilişkileri ve sistem olarak bütünsel biçimde kavramak gerektiğinin altını çizdi:

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Ceyda Karan https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/102181/41/1021814147_0:0:1000:1000_100x100_80_0_0_0126853c15209d716a780aa1a8a8fc94.jpg

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