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Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20210908/afganistanin-dusanbe-buyukelcisi-agbar-ulkeleri-talibanin-gecici-hukumetini-tanimamaya-cagirdi-1048743244.html
Afganistan'ın Duşanbe Büyükelçisi Agbar, ülkeleri Taliban'ın 'geçici hükümetini' tanımamaya çağırdı
Afganistan'ın Duşanbe Büyükelçisi Agbar, ülkeleri Taliban'ın 'geçici hükümetini' tanımamaya çağırdı
Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zahir Agbar, Taliban'ın ilan ettiği 'geçici hükümeti' gayrimeşru olarak nitelendirerek uluslararası toplumu bu... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T23:45+0300
2021-09-08T23:45+0300
taliban kontrolünde afganistan
afganistan
taliban
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Büyükelçi Agbar, Duşanbe’de düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'a hakim olan Taliban’ın ilan ettiği 'geçici hükümet' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.Agbar, insan haklarına saygı duyana ve kapsayıcı bir hükümet oluşturana kadar Taliban ile iş birliği yapmayacağını kaydederek, "Taliban rejiminin kurduğu hükümet gayrimeşrudur ve uluslararası toplumu onu tanımamaya çağırıyorum. Bu, işledikleri suçlardan dolayı yakın zamana kadar Guantanomo'da hapis yatan teröristlerin hükümetidir" dedi.Kendisinin Tacikistan’da Afganistan Devlet Başkan Yardımcısı Emrullah Salih'i temsil ettiğini dile getiren Agbar, Afganistan'ın yurt dışındaki 67 diplomatik temsilciliğinin tamamının Taliban hükümetini tanımadığını ifade etti.Agbar ayrıca, ülkesindeki savaşın sadece Afganlar arası bir iç savaş olmadığını, Pakistan’ın Pencşir’e saldırılar düzenleyerek aktif olarak müdahale ettiğini savundu.Agbar, Pencşir'deki direnişin büyüyerek devam edeceğini, bu vilayetin hala büyük bir kısmının direnişçilerin kontrolünde olduğunu, direnişçilerin liderlerinden Ahmed Mesud ve Emrullah Salih’in hala Pencşir’de bulunduğunu ifade etti.​​​​​​​
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afganistan, taliban

Afganistan'ın Duşanbe Büyükelçisi Agbar, ülkeleri Taliban'ın 'geçici hükümetini' tanımamaya çağırdı

23:45 08.09.2021
© REUTERSAfganistan bayrağı
Afganistan bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© REUTERS
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Afganistan'ın Tacikistan Büyükelçisi Muhammed Zahir Agbar, Taliban'ın ilan ettiği 'geçici hükümeti' gayrimeşru olarak nitelendirerek uluslararası toplumu bu hükümeti tanımamaya çağırdı.
Büyükelçi Agbar, Duşanbe’de düzenlediği basın toplantısında, Afganistan'a hakim olan Taliban’ın ilan ettiği 'geçici hükümet' ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
Agbar, insan haklarına saygı duyana ve kapsayıcı bir hükümet oluşturana kadar Taliban ile iş birliği yapmayacağını kaydederek, "Taliban rejiminin kurduğu hükümet gayrimeşrudur ve uluslararası toplumu onu tanımamaya çağırıyorum. Bu, işledikleri suçlardan dolayı yakın zamana kadar Guantanomo'da hapis yatan teröristlerin hükümetidir" dedi.
Kendisinin Tacikistan’da Afganistan Devlet Başkan Yardımcısı Emrullah Salih'i temsil ettiğini dile getiren Agbar, Afganistan'ın yurt dışındaki 67 diplomatik temsilciliğinin tamamının Taliban hükümetini tanımadığını ifade etti.
Agbar ayrıca, ülkesindeki savaşın sadece Afganlar arası bir iç savaş olmadığını, Pakistan’ın Pencşir’e saldırılar düzenleyerek aktif olarak müdahale ettiğini savundu.
Agbar, Pencşir'deki direnişin büyüyerek devam edeceğini, bu vilayetin hala büyük bir kısmının direnişçilerin kontrolünde olduğunu, direnişçilerin liderlerinden Ahmed Mesud ve Emrullah Salih’in hala Pencşir’de bulunduğunu ifade etti.​​​​​​​
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