https://tr.sputniknews.com/20210908/akif-filminin-fragmani-yayinlandi-1048732428.html

'Akif' filminin fragmanı yayınlandı

'Akif' filminin fragmanı yayınlandı

Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' adlı sinema filminin ilk fragmanı yayınlandı. Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:39+0300

2021-09-08T16:39+0300

2021-09-08T16:39+0300

yaşam

mehmet akif ersoy

fragman

yavuz bingöl

film

fikret kuşkan

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Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıkları beyaz perdeye 'Akif' ile yansıyacak. Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek. Yapım, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitler de sunacak.Senaryosu, Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisi'nin katkısıyla oluşturulan 'Akif'te Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl canlandırırken Fikret Kuşkan Mustafa Kemal Atatürk rolünde izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı da yer aldı.

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2021

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mehmet akif ersoy, fragman, yavuz bingöl, film, fikret kuşkan