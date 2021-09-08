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'Akif' filminin fragmanı yayınlandı
'Akif' filminin fragmanı yayınlandı
Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' adlı sinema filminin ilk fragmanı yayınlandı. Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T16:39+0300
2021-09-08T16:39+0300
yaşam
mehmet akif ersoy
fragman
yavuz bingöl
film
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Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıkları beyaz perdeye 'Akif' ile yansıyacak. Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek. Yapım, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitler de sunacak.Senaryosu, Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisi'nin katkısıyla oluşturulan 'Akif'te Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl canlandırırken Fikret Kuşkan Mustafa Kemal Atatürk rolünde izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı da yer aldı.
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mehmet akif ersoy, fragman, yavuz bingöl, film, fikret kuşkan

'Akif' filminin fragmanı yayınlandı

16:39 08.09.2021
© AAMehmet Akif Ersoy
Mehmet Akif Ersoy - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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Mehmet Akif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Akif' adlı sinema filminin ilk fragmanı yayınlandı. Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı film, 24 Eylül'de gösterime girecek.
Mehmet Akif Ersoy'un, İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıkları beyaz perdeye 'Akif' ile yansıyacak. Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek. Yapım, şair Mehmet Akif Ersoy'un yaşamından kesitler de sunacak.
Senaryosu, Mehmet Akif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisi'nin katkısıyla oluşturulan 'Akif'te Mehmet Akif Ersoy'u Yavuz Bingöl canlandırırken Fikret Kuşkan Mustafa Kemal Atatürk rolünde izleyici karşısına çıkacak.
Çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı da yer aldı.
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