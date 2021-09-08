Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/alman-polisinin-2017den-beri-pegasus-yazilimini-kullandigi-ortaya-cikti-1048716638.html
Alman polisinin 2017'den beri Pegasus yazılımını kullandığı ortaya çıktı
Alman polisinin 2017'den beri Pegasus yazılımını kullandığı ortaya çıktı
Alman polisinin İsrailli teknoloji şirketi NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımını 2017'den beri kullandığı ortaya çıktı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T11:20+0300
2021-09-08T11:19+0300
dünya
almanya
israil
die zeit
pegasus casus yazılımı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1042462114_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_711a5437432a0f324e8aa8d96ca07d8f.jpg
Almanya Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA), şüpheli şahısları izlemek için yerel bir program geliştirmeye yönelik çabaların ardından İsrailli teknoloji şirketi NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımını satın aldığı ortaya çıktı. Die Zeit gazetesinin haberine göre Alman polisi, konuyla ilgili olarak NSO Group'la en az 2017'den beri temas halindeydi. Die Zeit'in haberinin ardından, AFP da parlamento kaynaklarına dayandırdığı haberinde iddiaları doğruladı. NSO'nun ayrıca, Almanya yasalarının 'izin verdiğinden çok fazla yetkiye sahip olduğu' belirtilen yazılım için 'sulandırılmış bir versiyonunu geliştirdiği' iddia ediliyor. Alman yasalarına göre, akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazların izlenmesi, yalnızca terör veya organize suç gibi suçların şüphelileri üzerinde gerçekleştirilebilir. Kanunlarda ayrıca, tehlikeli şüphelilerin bile 'özel hayatın temel alanlarını' koruma hakkına sahip olduklarına dair bir hüküm de bulunuyor. Yine de, verilerin BKA'ya ulaşmadan önce NSO Grubunun sunucularından geçtiğine inanılıyor. BKA, verilerin yalnızca 'okunamayan bir biçimde gittiği' konusunda ısrarcı olsa da, ülke içinden verilerin ülke dışında 'işlenmesi' şüphelere neden oldu. Die Zeit tarafından yayınlanan ayrı bir rapora göre ise, BKA Başkan Yardımcısı Martina Link, salı günü Federal Meclis iç komitesinde yapılan kapalı oturumlarda programın kullanıldığını itiraf etti. Link, programın 'bazıları devam eden tek haneli sayıda' operasyonda kullanıldığını söyledi. Gazeteye göre, Alman parlamentosu dijital politikalar sözcüsü Manuel Hoferlin de, konuyla ilgili olarak "Bu, devletin müdahale yetkilerinin dışarıdan sağlanmasıdır, burada temel haklar alanındaki bir müdahale dışarıdan temin edilmektedir" dedi ve BKA'nın faaliyetlerini 'kelle avcısı kiralamaya' benzetti.
https://tr.sputniknews.com/20210729/ruanda-pegasus-casus-yazilimi-kullandigini-reddetti-1045091266.html
almanya
israil
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/07/0f/1042462114_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_c7419539bc50e80c703fc0339424ce47.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
almanya, israil, die zeit, pegasus casus yazılımı

Alman polisinin 2017'den beri Pegasus yazılımını kullandığı ortaya çıktı

11:20 08.09.2021
© AP Photo / Christoph SoederAlmanya-polis
Almanya-polis - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AP Photo / Christoph Soeder
Abone ol
Alman polisinin İsrailli teknoloji şirketi NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımını 2017'den beri kullandığı ortaya çıktı.
Almanya Federal Kriminal Polis Dairesi (BKA), şüpheli şahısları izlemek için yerel bir program geliştirmeye yönelik çabaların ardından İsrailli teknoloji şirketi NSO Group'un geliştirdiği Pegasus casus yazılımını satın aldığı ortaya çıktı.
Die Zeit gazetesinin haberine göre Alman polisi, konuyla ilgili olarak NSO Group'la en az 2017'den beri temas halindeydi. Die Zeit'in haberinin ardından, AFP da parlamento kaynaklarına dayandırdığı haberinde iddiaları doğruladı.
NSO'nun ayrıca, Almanya yasalarının 'izin verdiğinden çok fazla yetkiye sahip olduğu' belirtilen yazılım için 'sulandırılmış bir versiyonunu geliştirdiği' iddia ediliyor. Alman yasalarına göre, akıllı telefonlar ve diğer elektronik cihazların izlenmesi, yalnızca terör veya organize suç gibi suçların şüphelileri üzerinde gerçekleştirilebilir. Kanunlarda ayrıca, tehlikeli şüphelilerin bile 'özel hayatın temel alanlarını' koruma hakkına sahip olduklarına dair bir hüküm de bulunuyor.
Yine de, verilerin BKA'ya ulaşmadan önce NSO Grubunun sunucularından geçtiğine inanılıyor. BKA, verilerin yalnızca 'okunamayan bir biçimde gittiği' konusunda ısrarcı olsa da, ülke içinden verilerin ülke dışında 'işlenmesi' şüphelere neden oldu.
Hacker - Sputnik Türkiye, 1920, 29.07.2021
DÜNYA
Ruanda, Pegasus casus yazılımı kullandığını reddetti
29 Temmuz, 20:12
Die Zeit tarafından yayınlanan ayrı bir rapora göre ise, BKA Başkan Yardımcısı Martina Link, salı günü Federal Meclis iç komitesinde yapılan kapalı oturumlarda programın kullanıldığını itiraf etti. Link, programın 'bazıları devam eden tek haneli sayıda' operasyonda kullanıldığını söyledi.
Gazeteye göre, Alman parlamentosu dijital politikalar sözcüsü Manuel Hoferlin de, konuyla ilgili olarak "Bu, devletin müdahale yetkilerinin dışarıdan sağlanmasıdır, burada temel haklar alanındaki bir müdahale dışarıdan temin edilmektedir" dedi ve BKA'nın faaliyetlerini 'kelle avcısı kiralamaya' benzetti.
000001
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
11:20Alman polisinin 2017'den beri Pegasus yazılımını kullandığı ortaya çıktı
11:16Bakan Yanık: 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
11:15İstanbul'da metro simgesi tartışması: Bakan Karaismailoğlu'ndan 'emek hırsızlığı' tepkisi
11:09İçişleri Bakanı Soylu, BM Mülteciler Yüksek Komiseri Grandi ile görüştü
11:01Nagehan Alçı: Türkiye hiç olmadığı kadar sekülerleşmiş bir toplum oldu AK Parti döneminde
10:51Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?
10:42Kanada sınırları tüm dünyaya açıldı
10:40YÖK Başkanı Özvar, üniversitelerde yüz yüze eğitimin detaylarını açıkladı
10:40ABD mahkemesi, Türkiye'nin 'Yıldız Avcısı' biblosunun iadesi için açtığı davayı reddetti
10:28Yeni iPhone 13'ün tanıtım tarihi belli oldu
10:22Devre mülk mağdurları ikinci kez dolandırıldı: 15 maddede dikkat edilmesi gerekenler
10:05MEB duyurdu: Kovid hastası ve temaslısı öğrencilere mazeret izni
10:00Faciadan dönüldü: Tuzla'da iki tren kafa kafaya geldi
09:55Sarıkaya: CHP'li isim, 'Kılıçdaroğlu ile Akşener arasında sorun yok, birlikte yemek yediler' dedi
09:49Şenol Güneş: Gelmem için bana yalvaranlar, şimdi git diyor, bu düzende bir yanlışlık var
09:47Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
09:40Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri'ne seyahat yasağını kaldırdı
09:36Selvi: AK Parti’nin rakibi ne CHP ne de İYİ Parti
09:35Süreyya Ayhan, beden eğitimi öğretmeni olarak atandı
09:23CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasında