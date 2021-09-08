https://tr.sputniknews.com/20210908/almanya-ve-abd-onculugunde-20-ulke-afganistan-politikasini-gorusecek-1048726941.html

Almanya ve ABD öncülüğünde 20'den fazla ülke Afganistan politikasını görüşecek

Almanya ve ABD öncülüğünde 20'den fazla ülke Afganistan politikasını görüşecek

Almanya Dışişleri Bakanı Maas, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile Taliban'a yönelik yaklaşımı değerlendirmek üzere 20'den fazla ülkenin dışişleri bakanının... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T15:11+0300

2021-09-08T15:11+0300

2021-09-08T15:13+0300

taliban kontrolünde afganistan

abd

almanya

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heiko maas

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islamcı

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zirve

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Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, Almanya'nın güneybatısındaki Ramstein ABD Hava Üssü'nde ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile görüşmesinden önce açıklamalarda bulundu.Maas, 20'den fazla ülkenin dışişleri bakanlarının gelecekte Taliban ile nasıl strateji izlenmesi gerektiği konusundaki çevrim içi konferansa katılma davetini kabul ettiğini söyledi.Maas, "Taliban'a yönelik nasıl ortak yaklaşım benimseyebileceğimizi açıklığa kavuşturmak istiyoruz" dedi.'Afganistan halkı sorumlu değil'Konferansta, Afganistan'da temel insan haklarının korunması, insani yardımların sevkiyatı, ülkeden ayrılmak isteyenlerin seyahat hakkının korunması, El Kaide ve IŞİD gibi terör örgütlerine karşı mücadele gibi konuların ele alınacağını aktaran Maas, "Afganistan halkı Taliban'ın yönetimi ele geçirmesinden sorumlu değil ve uluslararası toplumun şu anda yüz çevirmesini hak etmiyor" ifadesini kullandı.Maas, Birleşmiş Milletler aracılığıyla Afganistan'a insani yardım sağlamaya hazır olduklarına işaret ederek, ülkede çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile görüşmeye devam edeceklerini belirtti.'Afganistan'da insani kriz büyüyecek'Afganistan konusunda daha fazla iş birliğinin Taliban'ın davranışına bağlı olacağının altını çizen Maas, 'Afganistan'da insani krizin büyüyeceği' uyarısı yaptı.Bakan Maas, Afganistan'da üç yönlü insani krizin kapıda olduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:Almanya, askeri tahliye operasyonunun sona ermesinden sonra Afganistan'da çalışan yerel personeli tahliye etmek için Taliban ile görüşmelere başlamıştı.Ayrıca Alman hükümeti, yeni bir mülteci krizini önleyebilmek amacıyla Afganistan'a insani yardım sağlamaya istekli olduğunu açıklamıştı.Alman hükümeti, Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele almasının ardından buradaki büyükelçiliğini kapatmıştı. Hükümetin özel temsilcisi Büyükelçi Markus Potzel, Katar'ın başkenti Doha'ya geçerek, burada Taliban temsilcileri ile diplomatik temalarını sürdürüyordu.

https://tr.sputniknews.com/20210906/katar-emiri-abd-disisleri-ve-savunma-bakanlariyla-afganistani-gorustu-1048669206.html

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abd, almanya, katar, heiko maas, antony blinken, radikal islamcı, islamcı, islamcı milisler, zirve, görüşme