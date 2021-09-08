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Aşı karşıtları İstanbul'da miting düzenleyecek
Aşı karşıtları İstanbul'da miting düzenleyecek
Koronavirüs aşısı karşıtları, 11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de miting düzenleyecek. Mitingde Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak da bir konuşma... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
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2021-09-08T13:02+0300
koronavirüs
maltepe
abdurrahman dilipak
koronavirüs
kovid-19
türkiye’de kovid-19 salgını
koronavirüs aşısı
aşı karşıtlığı
büyük uyanış mitingi
bilgehan bilge
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı karşıtlarının İstanbul'da miting düzenleyeceği belirtildi.“Büyük Uyanış Mitingi” adı verilen miting için aşı karşıtları Twitter’da kampanya başlattı. T24'ün aktardığına göre tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs pandemisini “Plandemi” olarak adlandıran aşı karşıtları, mitingin adının yer aldığı etiketi Twitter’da Türkiye’nin en çok konuşulan konuları arasına soktu.'Aşı yapan hekimler yargılanacaklar' diyen Dr. Bilge de varYeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak’ın destek verdiği mitingde bir de konuşma yapması bekleniyor.Mitingde konuşma yapacak isimlerden biri de Üsküdar'da yapılan aşı karşıtı mitingde kullandığı "Aşı yapan hekimler yargılanacaklar" ifadeleri nedeniyle İstanbul Tabip Odası’nın hakkında soruşturma başlattığı Dr. Bilgehan Bilge.Dilipak'tan çağrıDilipak, mitinge çağrı yaptığı paylaşımında “Bir anne arıyor, iki çocuğum okulda, benden habersiz aşı yaparlar diye korkuyorum diyor. Anneleri korkutmayın. Anneler yavrularını tehlike altında görürlerse yapamayacakları şey yoktur. Annelerin öfkesinden korkun. Anneleri çocukları için bekliyoruz. Büyük buluşma” ifadelerini kullandı.Etkinliğe ilişkin görsellerde, 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek miting için Türkiye’nin her yerinden otobüs kaldırılacağı da belirtildi.
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maltepe, abdurrahman dilipak, koronavirüs, kovid-19, türkiye’de kovid-19 salgını, koronavirüs aşısı, aşı karşıtlığı, büyük uyanış mitingi, bilgehan bilge

Aşı karşıtları İstanbul'da miting düzenleyecek

13:02 08.09.2021
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞsağlık çalışanı - maske - koronavirüs - aşı
sağlık çalışanı - maske - koronavirüs - aşı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© İHA / ALİ YILDIZ - ENES BEKTAŞ
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Koronavirüs aşısı karşıtları, 11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de miting düzenleyecek. Mitingde Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak da bir konuşma yapacak.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı karşıtlarının İstanbul'da miting düzenleyeceği belirtildi.
“Büyük Uyanış Mitingi” adı verilen miting için aşı karşıtları Twitter’da kampanya başlattı.
T24'ün aktardığına göre tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs pandemisini “Plandemi” olarak adlandıran aşı karşıtları, mitingin adının yer aldığı etiketi Twitter’da Türkiye’nin en çok konuşulan konuları arasına soktu.

'Aşı yapan hekimler yargılanacaklar' diyen Dr. Bilge de var

Yeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak’ın destek verdiği mitingde bir de konuşma yapması bekleniyor.
Mitingde konuşma yapacak isimlerden biri de Üsküdar'da yapılan aşı karşıtı mitingde kullandığı "Aşı yapan hekimler yargılanacaklar" ifadeleri nedeniyle İstanbul Tabip Odası’nın hakkında soruşturma başlattığı Dr. Bilgehan Bilge.
Dilipak'tan çağrı
Dilipak, mitinge çağrı yaptığı paylaşımında “Bir anne arıyor, iki çocuğum okulda, benden habersiz aşı yaparlar diye korkuyorum diyor. Anneleri korkutmayın. Anneler yavrularını tehlike altında görürlerse yapamayacakları şey yoktur. Annelerin öfkesinden korkun. Anneleri çocukları için bekliyoruz. Büyük buluşma” ifadelerini kullandı.
Etkinliğe ilişkin görsellerde, 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek miting için Türkiye’nin her yerinden otobüs kaldırılacağı da belirtildi.
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