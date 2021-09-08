https://tr.sputniknews.com/20210908/asi-karsitlari-istanbulda-miting-duzenleyecek-1048720882.html

Aşı karşıtları İstanbul'da miting düzenleyecek

Aşı karşıtları İstanbul'da miting düzenleyecek

Koronavirüs aşısı karşıtları, 11 Eylül’de İstanbul Maltepe’de miting düzenleyecek. Mitingde Yeni Akit gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak da bir konuşma... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T13:02+0300

2021-09-08T13:02+0300

2021-09-08T13:02+0300

koronavirüs

maltepe

abdurrahman dilipak

koronavirüs

kovid-19

türkiye’de kovid-19 salgını

koronavirüs aşısı

aşı karşıtlığı

büyük uyanış mitingi

bilgehan bilge

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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı karşıtlarının İstanbul'da miting düzenleyeceği belirtildi.“Büyük Uyanış Mitingi” adı verilen miting için aşı karşıtları Twitter’da kampanya başlattı. T24'ün aktardığına göre tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs pandemisini “Plandemi” olarak adlandıran aşı karşıtları, mitingin adının yer aldığı etiketi Twitter’da Türkiye’nin en çok konuşulan konuları arasına soktu.'Aşı yapan hekimler yargılanacaklar' diyen Dr. Bilge de varYeni Akit gazetesinin yazarı Abdurrahman Dilipak’ın destek verdiği mitingde bir de konuşma yapması bekleniyor.Mitingde konuşma yapacak isimlerden biri de Üsküdar'da yapılan aşı karşıtı mitingde kullandığı "Aşı yapan hekimler yargılanacaklar" ifadeleri nedeniyle İstanbul Tabip Odası’nın hakkında soruşturma başlattığı Dr. Bilgehan Bilge.Dilipak'tan çağrıDilipak, mitinge çağrı yaptığı paylaşımında “Bir anne arıyor, iki çocuğum okulda, benden habersiz aşı yaparlar diye korkuyorum diyor. Anneleri korkutmayın. Anneler yavrularını tehlike altında görürlerse yapamayacakları şey yoktur. Annelerin öfkesinden korkun. Anneleri çocukları için bekliyoruz. Büyük buluşma” ifadelerini kullandı.Etkinliğe ilişkin görsellerde, 11 Eylül Cumartesi günü Maltepe’de düzenlenecek miting için Türkiye’nin her yerinden otobüs kaldırılacağı da belirtildi.

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