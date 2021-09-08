Assos'ta 1300 yıllık pala ve balta bulundu

"Bu sene bulduğumuz demir objelerinden biri, pala dediğimiz, demirden yapılmış büyük bir bıçak. Gymnasium (sporcuların eğitim alanı) dediğimiz Bizans yapılarında ele geçti. İkincisi de balta tipi ya da özellikle ahşap şekillendirmek, doğramak için kullanıldığını tahmin ettiğimiz bir malzeme. Her iki alet de demirden yapılmış olmasına rağmen biçimlerini iyi bir şekilde koruyarak bugüne gelmeleri açısından oldukça önemli. O dönemdeki üretimde kullanılan alet ve araçların ne tür olduğu konusunda bize önemli bilgiler sunuyor. Konut alanlarında rastladığımız buluntuların tamamı doğal olarak kentin terk edildiği 7'nci yüzyılda Bizans dönemine ait objelerdir. Bunların günümüzden 1300 yıl öncesinde kullanılan araç gereç, kap kacakların olduğunu görebiliriz. Burada kaplar arasında Helenistik döneme ait bir kuyumuz var. Restorasyon işlemleri devam ediyor. Onlar daha boyalı süslü kaplar. 'Balık tabak' dediğimiz, su testileri gibi daha farklı formlarda her dönem kendine özgü boyaması, biçimi var. Bunların da bizim buluntuları kronolojik olarak dizmemize yardımcı unsur olduğunu söyleyebiliriz."