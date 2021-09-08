https://tr.sputniknews.com/20210908/ayse-altuntas-cinayetinde-katile-iyi-hal-indirimi-1048734140.html

Ayşe Altuntaş cinayetinde katile iyi hal indirimi

Ayşe Altuntaş cinayetinde katile iyi hal indirimi

İstanbul'da 2019'da Ayşe Altuntaş'ı öldüren Mehmet Taşdelen'e önce ağırlaştırılmış müebbet verildi. Ardından iyi hal indirimi yapıldı ve ceza müebbete... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T17:22+0300

2021-09-08T17:22+0300

2021-09-08T17:23+0300

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İstanbul'da 2019 yılında yaşanan Ayşe Altuntaş cinayetine ilişkin davada karar çıktı. İstanbul 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki bugün yapılan karar duruşmasına, sanık Mehmet Taşdelen, maktulün yakınları Ahmet Altuntaş, Mehmet Altuntaş ve Fadime Altuntaş ile taraf avukatları katıldı. Aile Bakanlığı’nın avukatı Nuray Yiğit de duruşmada hazır bulundu.Anka Haber Ajansı'nda yer alan habere göre; duruşma savcısı, sanığın tasarlayarak adam öldürdüğünün sabit olduğu, bu nedenle ‘ağırlaştırılmış müebbet hapis’ cezasına çarptırılması gerektiği yönündeki mütalaasını tekrar ederek, sanığın tutukluluk halinin devamını istedi.Mütalaaya karşı savunması sorulan sanık Mehmet Taşdelen, “Yapmadığım bir suçtan dolayı karşınızda olmaktan çok pişmanım. Olay benim anlattığım şekilde cereyan etmiştir. Ben maktuleyi öldürmedim. Suçsuzum beraatımı istiyorum” dedi.Mahkeme heyeti, Taşdelen'e verdiği cezada iyi hal indirimi yaptı. Mahkeme, sanığa önce 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi, ancak daha sonra iyi hal indirimi uygulayarak müebbet hapis cezasına hükmetti.Ne olmuştu?Ayşe Altuntaş, Temmuz 2019'da İstanbul Sultangazi'deki evinden çıkmış, bir daha kendisinden haber alınamamıştı. Annelerini merak eden çocukları, sevgilisi olduğu iddia edilen Mehmet Taşdelen'e gitmişti. Taşdelen, iki gündür görüşmediklerini söylemişti. Bunun üzerine kayıp başvurusunda bulunan çocukları, bir televizyon programında annelerini aramaya başlamışlardı. Canlı yayında cinayeti işlemediğini söyleyen Mehmet Taşdelen, yaklaşık bir yılın sonunda Altuntaş’ı öldürdüğünü itiraf etmiş ve onu gömdüğü yeri göstermişti.

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istanbul, türkiye, kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet, cinayet