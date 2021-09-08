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Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamalarından satır başları şöyle:

mu varyantı

Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

Bakan Koca: Okullarımızın öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz

© AA Sağlık Bakanı Fahrettin Koca © AA

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Koronavirüs Bilim Kurulu sonrası yazılı bir açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca "Okullarımızın, öğrencilerimizin durumunu yakından izleyerek tedbirleri güncelleyeceğiz. Şu an izleme ve tedbirleri uygulama sürecindeyiz" dedi.