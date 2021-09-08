https://tr.sputniknews.com/20210908/bakan-yanik-5-bin-113-polis-akademisi-ogrencisine-kadina-yonelik-siddetle-mucadele-egitimi-verildi-1048716497.html
Bakan Yanık: 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
Bakan Yanık: 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddete maruz kalan kadınların ilk başvurduğu mekanizmalar arasında kolluk kuvvetlerinin yer aldığını belirterek... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T11:16+0300
2021-09-08T11:16+0300
2021-09-08T11:16+0300
türkiye
eğitim
polis akademisi
kadına yönelik şiddet
derya yanık
aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
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İçişleri Bakanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik iş birliğinin devam ediyor.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanlığı’nın özellikle, şiddet mağdurunun korunması ve can güvenliğinin sağlanması noktasında kritik bir rol ve sorumluluğu olduğunu söyledi. Kadına yönelik şiddet biçimleri üzerine bilgi verildiBakan Yanık, Polis Akademisi öğrencilerine, mezun olmadan önce eğitim verildiğini ifade ederek, “Bu yıl, öğrenciler 24 ilde bulunan Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim aldı. Bakanlığımıza bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nde görevli meslek elemanlarımız tarafından verilen ve toplamda 5 bin113 öğrenciye ulaşılan eğitimlerde, kadına yönelik şiddet tanımı, biçimleri, yaygınlığı üzerine bilgi verildi. Ayrıca, eğitimlerde, şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler, yasal dayanaklar, şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum kuruluşlar ile bu kuruluşların görev ve sorumlulukları üzerinde de duruldu” diye konuştu. "Polis Akademisi Başkanlığı ile işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz" diyen Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızla birebir temas içerisinde olan ve şiddete maruz kalan kadınlarımızın ilk başvurduğu mekanizmalar arasında yer alan kolluk kuvvetlerimizin, daha mesleğe adım atmadan bilinçlenmeleri kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı ve Bakanlığımızın işbirliğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz. Daha güçlü işbirlikleri, daha güçlü kurumsal mekanizmalar ile kadınlarımızın kendilerini daha güvende ve huzurlu hissetmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.
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eğitim, polis akademisi, kadına yönelik şiddet, derya yanık, aile ve sosyal hizmetler bakanlığı
Bakan Yanık: 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine, kadına yönelik şiddetle mücadele eğitimi verildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, şiddete maruz kalan kadınların ilk başvurduğu mekanizmalar arasında kolluk kuvvetlerinin yer aldığını belirterek, “İçişleri Bakanlığımız işbirliğiyle, 5 bin 113 Polis Akademisi öğrencisine, kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim verdik” dedi.
İçişleri Bakanlığı ile kadına yönelik şiddetle mücadele
konusunda farkındalık oluşturmaya yönelik iş birliğinin devam ediyor.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, İçişleri Bakanlığı’nın özellikle, şiddet mağdurunun korunması ve can güvenliğinin sağlanması noktasında kritik bir rol ve sorumluluğu olduğunu söyledi.
Kadına yönelik şiddet biçimleri üzerine bilgi verildi
Bakan Yanık, Polis Akademisi öğrencilerine, mezun olmadan önce eğitim verildiğini ifade ederek, “Bu yıl, öğrenciler 24 ilde bulunan Polis Meslek Eğitim Merkezlerinde kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda eğitim aldı. Bakanlığımıza bağlı Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri’nde görevli meslek elemanlarımız tarafından verilen ve toplamda 5 bin113 öğrenciye ulaşılan eğitimlerde, kadına yönelik şiddet tanımı, biçimleri, yaygınlığı üzerine bilgi verildi. Ayrıca, eğitimlerde, şiddete maruz kalan kadınlara sunulan hizmetler, yasal dayanaklar, şiddetle mücadelede hizmet sunan kurum kuruluşlar ile bu kuruluşların görev ve sorumlulukları üzerinde de duruldu
” diye konuştu.
"Polis Akademisi Başkanlığı ile işbirliğimizi önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz" diyen Bakan Yanık, “Vatandaşlarımızla birebir temas içerisinde olan ve şiddete maruz kalan kadınlarımızın ilk başvurduğu mekanizmalar arasında yer alan kolluk kuvvetlerimizin, daha mesleğe adım atmadan bilinçlenmeleri kapsamında Polis Akademisi Başkanlığı ve Bakanlığımızın işbirliğini önümüzdeki dönemde de sürdürmeyi planlıyoruz. Daha güçlü işbirlikleri, daha güçlü kurumsal mekanizmalar ile kadınlarımızın kendilerini daha güvende ve huzurlu hissetmelerini hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.