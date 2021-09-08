https://tr.sputniknews.com/20210908/bbp-lideri-destici-secim-baraji-sifirlanmali-1048733845.html
BBP lideri Destici: Seçim barajı sıfırlanmalı
BBP lideri Destici: Seçim barajı sıfırlanmalı
Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, seçim barajıyla ilgili çalışmaları değerlendirirken "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Seçim barajı... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T17:17+0300
2021-09-08T17:17+0300
2021-09-08T17:17+0300
politika
baraj
mustafa destici
politika
demokrasi
seçim barajı
büyük birlik partisi (bbp)
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Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündemde yer alan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada sürdüğünü belirterek, "Şimdi en son 'Mu' varyantı diye bir varyantla karşı karşıyayız. Günlük vaka sayılarına, ölüm oranlarına baktığımızda istediğimiz, beklediğimiz, özlediğimiz düşüşleri göremiyoruz. Vatandaşlarımızdan aşı karşıtı propagandalara itibar etmemelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.HDP hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili de konuşan Destici, şunları kaydetti:"CHP'yi anlıyoruz. İYİ Parti'ye ne oluyor? Hiç siz İYİ Parti Genel Başkanı'nın ya da üst düzey yöneticilerin ağzından HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu, PKK tarafından kurulduğunu ve bunun için de kapatılması gerektiğini duydunuz mu? Halbuki bize göre bu bir vatan borcudur. Mehmetçik nasıl o dağlarda terörle mücadele ediyor ve şehit oluyorsa biz de siyasi zeminde bu mücadelemizi yapacağız. Eğer PKK bir siyasi parti kurmuşsa bunun kapatılması için hepimiz ortak bir duruş sergileyeceğiz, bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nin de elini güçlendireceğiz."Destici, seçim barajına dair süren çalışmalara ilişkinse "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Onun için seçim barajı sıfırlanmalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır" diye konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210901/bbp-lideri-destici-secimlerde-baraj-uygulamasini-dogru-bulmuyoruz-1048517478.html
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baraj, mustafa destici, politika, demokrasi, seçim barajı, büyük birlik partisi (bbp)
BBP lideri Destici: Seçim barajı sıfırlanmalı
Büyük Birlik Partisi (BBP) lideri Mustafa Destici, seçim barajıyla ilgili çalışmaları değerlendirirken "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Seçim barajı sıfırlanmalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır" dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlediği basın toplantısında gündemde yer alan konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Destici, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tüm dünyada sürdüğünü belirterek, "Şimdi en son 'Mu' varyantı diye bir varyantla karşı karşıyayız. Günlük vaka sayılarına, ölüm oranlarına baktığımızda istediğimiz, beklediğimiz, özlediğimiz düşüşleri göremiyoruz. Vatandaşlarımızdan aşı karşıtı propagandalara itibar etmemelerini istiyoruz" ifadesini kullandı.
HDP hakkında açılan kapatma davasıyla ilgili de konuşan Destici, şunları kaydetti:
"CHP'yi anlıyoruz. İYİ Parti'ye ne oluyor? Hiç siz İYİ Parti Genel Başkanı'nın ya da üst düzey yöneticilerin ağzından HDP'nin PKK'nın siyasi uzantısı olduğunu, PKK tarafından kurulduğunu ve bunun için de kapatılması gerektiğini duydunuz mu? Halbuki bize göre bu bir vatan borcudur. Mehmetçik nasıl o dağlarda terörle mücadele ediyor ve şehit oluyorsa biz de siyasi zeminde bu mücadelemizi yapacağız. Eğer PKK bir siyasi parti kurmuşsa bunun kapatılması için hepimiz ortak bir duruş sergileyeceğiz
, bu anlamda Anayasa Mahkemesi'nin de elini güçlendireceğiz."
Destici, seçim barajına dair süren çalışmalara ilişkinse "Hiçbir şekilde baraj olmamalıdır. Onun için seçim barajı sıfırlanmalıdır. Seçim kanunlarının merkezinde demokrasi olmalıdır" diye konuştu.