https://tr.sputniknews.com/20210908/bebis-adini-verdigi-ayiyla-selfie-cekti-1048721919.html

'Bebiş' adını verdiği ayıyla selfie çekti

'Bebiş' adını verdiği ayıyla selfie çekti

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otel yöneticisi Deniz Demir, 10 metre kadar yaklaştığı ve 'Bebiş' adını verdiği bozayıyla selfie çekti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T13:32+0300

2021-09-08T13:32+0300

2021-09-08T13:32+0300

yaşam

kars

selfie

ayı

deniz demir

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Sarıkamış ormanlarında yaşayan ayılar, kayak merkezindeki otellerin ya da ilçe merkezinin çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor.Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre ayılar, zaman zaman çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıyor.Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki otelin yöneticisi Deniz Demir de çöplükte yiyecek arayan bozayıyı görüntüledi.Demir, tehlikeye aldırmadan 10 metre kadar yaklaştığı ve 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie çekti. Ayıların oteller bölgesi ve ilçe merkezinde sık sık görüldüğünü belirten Demir, şunları söyledi:"Bu yavru bozayı geçen yıl doğdu. Annesi ile birlikte buraya geliyordu. Şimdi tek geziyor. Adını 'Bebiş' koydum. Zaman zaman otelin camından, bazen de yanına giderek kendisini izliyorum. Bugüne kadar kimseye zarar vermediler. Geçen yıl da birkaç kez selfie çekmiştim. Birkaç saniyeliğine sırtınızı dönüp selfie çekmek büyük bir heyecan veriyor."

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kars, selfie, ayı, deniz demir