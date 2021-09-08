Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210908/bebis-adini-verdigi-ayiyla-selfie-cekti-1048721919.html
'Bebiş' adını verdiği ayıyla selfie çekti
'Bebiş' adını verdiği ayıyla selfie çekti
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otel yöneticisi Deniz Demir, 10 metre kadar yaklaştığı ve 'Bebiş' adını verdiği bozayıyla selfie çekti. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T13:32+0300
2021-09-08T13:32+0300
yaşam
kars
selfie
ayı
deniz demir
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048721215_0:0:811:457_1920x0_80_0_0_08d1e9aa4d9a86bab44e9fc1d6ee85c9.jpg
Sarıkamış ormanlarında yaşayan ayılar, kayak merkezindeki otellerin ya da ilçe merkezinin çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor.Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre ayılar, zaman zaman çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıyor.Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki otelin yöneticisi Deniz Demir de çöplükte yiyecek arayan bozayıyı görüntüledi.Demir, tehlikeye aldırmadan 10 metre kadar yaklaştığı ve 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie çekti. Ayıların oteller bölgesi ve ilçe merkezinde sık sık görüldüğünü belirten Demir, şunları söyledi:"Bu yavru bozayı geçen yıl doğdu. Annesi ile birlikte buraya geliyordu. Şimdi tek geziyor. Adını 'Bebiş' koydum. Zaman zaman otelin camından, bazen de yanına giderek kendisini izliyorum. Bugüne kadar kimseye zarar vermediler. Geçen yıl da birkaç kez selfie çekmiştim. Birkaç saniyeliğine sırtınızı dönüp selfie çekmek büyük bir heyecan veriyor."
kars
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048721215_0:0:611:458_1920x0_80_0_0_9639a34aa5b7392d3baf79eb678cac1f.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
kars, selfie, ayı, deniz demir

'Bebiş' adını verdiği ayıyla selfie çekti

13:32 08.09.2021
© DHABebiş adını verdiği ayıyla selfie çekti
Bebiş adını verdiği ayıyla selfie çekti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
Abone ol
Kars'ın Sarıkamış ilçesinde otel yöneticisi Deniz Demir, 10 metre kadar yaklaştığı ve 'Bebiş' adını verdiği bozayıyla selfie çekti.
Sarıkamış ormanlarında yaşayan ayılar, kayak merkezindeki otellerin ya da ilçe merkezinin çöp konteynerlerinde yiyecek arıyor.
Demirören Haber Ajansı'nın (DHA) haberine göre ayılar, zaman zaman çevredekilerin cep telefonu kameralarına da yansıyor.
Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki otelin yöneticisi Deniz Demir de çöplükte yiyecek arayan bozayıyı görüntüledi.
Demir, tehlikeye aldırmadan 10 metre kadar yaklaştığı ve 'Bebiş' adını verdiği ayı ile selfie çekti. Ayıların oteller bölgesi ve ilçe merkezinde sık sık görüldüğünü belirten Demir, şunları söyledi:
"Bu yavru bozayı geçen yıl doğdu. Annesi ile birlikte buraya geliyordu. Şimdi tek geziyor. Adını 'Bebiş' koydum. Zaman zaman otelin camından, bazen de yanına giderek kendisini izliyorum. Bugüne kadar kimseye zarar vermediler. Geçen yıl da birkaç kez selfie çekmiştim. Birkaç saniyeliğine sırtınızı dönüp selfie çekmek büyük bir heyecan veriyor."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:47İHA: Sakarya'da 'uçak düştü' ihbarı geldi
13:41Papa, cezaevindeki mahkumlara dondurma ısmarladı
13:41Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan K-Pop hayran sayfalarına kısıtlama: Gerekçe aşırılık
13:36Tonlarca balık kıyıya vurdu: Vatandaşlar kova ve poşetlerle sahile koştu
13:35Tuzla'daki tren kazasıyla ilgili soruşturma başlatıldı
13:35Lafarge skandalında yeni belgeler: ‘Paris’i rezil edecek şekilde bunun üzerine gidilmesi gerekiyor’
13:34Çin: Afganistan'daki yeni hükümetle iletişimi sürdüreceğiz
13:32'Bebiş' adını verdiği ayıyla selfie çekti
13:29The Matrix Resurrections'dan ilk tanıtım
13:18Eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’e ait elmasla kaplı 2 bilezik açık artırmaya çıkarılıyor
13:14Müstehcen çocuk videoları indirdiğini ABD tespit etti: Ankara'daki sanığa hapis cezası
13:12Rıdvan Dilmen, '8 bin liraya çalışan insanlar var' sözüne açıklık getirdi
13:02Aşı karşıtları İstanbul'da miting düzenleyecek
12:58Getir, Etiler'de gayrimenkul almak için görüşmeler yapıyor
12:565 yıla kadar hapsi isteniyordu: Metin Hara beraat etti
12:53Rusya Acil Durumlar Bakanı hayatını kaybetti
12:46Afganistan'da Taliban'a karşı eylem yapan kadınlar: Biz 20 yıl önceki kadınlar değiliz'
12:36Siemens Türkiye, 5 günlük babalık iznini 2 haftaya çıkardı
12:36İzmir'de orman yangını
12:34TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun açıklamalarının ardından döviz kurlarında yükseliş