Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20210908/bitcoin-ethereum-ve-altcoinlerde-son-durum-ne-1048715812.html
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?
Kripto para piyasaları son 24 saatte çakıldı. Bitcoin ise yüzde 11 değer kaybederek, fiyatı 46 bin 526 dolara geriledi. ETH'nin fiyatı 3 bin 452 dolara indi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T10:51+0300
2021-09-08T10:51+0300
2021-09-08T10:51+0300
ekonomi
bitcoin
kripto para
dogecoin
ethereum
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044335340_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_c5f5de3fd6b09ebf6e8c3d09e4e0b0a5.jpg
Son dönemde yeniden yükselişe geçen kripto para piyasaları 24 saatte yüzde 12 değer kaybederek adeta çakıldı.NTV'nin haberine göre kripto para piyasaları yüzde 12 değer kaybıyla 2.16 trilyon dolara indi.Piyasaların öncü para birimi Bitcoin ise yüzde 11 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 46 bin 526 dolara geriledi.Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 12'ye yaklaştı. ETH'nin fiyatı 3 bin 452 dolara indi.Ripple'daki değer kaybı ise rakiplerine göre daha fazla oldu. XRP'nin fiyatı aynı sürede yüzde 19 gerileyerek 1.11 dolar oldu.Dogecoin de yüzde 16 değer kaybetti. DOGE'un dyatı 25 cente indi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/16/1044335340_108:0:756:486_1920x0_80_0_0_85f3017206511f5c1f8b4481458aaa8f.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
bitcoin, kripto para, dogecoin, ethereum
Bitcoin, Ethereum ve Altcoin’lerde son durum ne?
Kripto para piyasaları son 24 saatte çakıldı. Bitcoin ise yüzde 11 değer kaybederek, fiyatı 46 bin 526 dolara geriledi. ETH'nin fiyatı 3 bin 452 dolara indi.
Son dönemde yeniden yükselişe geçen kripto para piyasaları 24 saatte yüzde 12 değer kaybederek adeta çakıldı.
NTV'nin haberine göre kripto para piyasaları yüzde 12 değer kaybıyla 2.16 trilyon dolara indi.
Piyasaların öncü para birimi Bitcoin ise yüzde 11 değer kaybetti. BTC'nin fiyatı 46 bin 526 dolara geriledi.
Ethereum'daki değer kaybı ise yüzde 12'ye yaklaştı. ETH'nin fiyatı 3 bin 452 dolara indi.
Ripple'daki değer kaybı ise rakiplerine göre daha fazla oldu. XRP'nin fiyatı aynı sürede yüzde 19 gerileyerek 1.11 dolar oldu.
Dogecoin de yüzde 16 değer kaybetti. DOGE'un dyatı 25 cente indi.