https://tr.sputniknews.com/20210908/brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-sadece-tanri-beni-iktidardan-uzaklastirabilir-1048724661.html

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Sadece Tanrı beni iktidardan uzaklaştırabilir

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Sadece Tanrı beni iktidardan uzaklaştırabilir

Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jail Bolsonaro, Bağımsızlık Günü için düzenlenen törende "Beni sadece Tanrı iktidardan alabilir" dedi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:28+0300

2021-09-08T14:28+0300

2021-09-08T14:30+0300

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devlet başkanı

jair bolsonaro

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Bolsonaro, katıldığı Bağımsızlık Günü Kutlamaları'nda ülkedeki muhalefet partilerine ve muhalif kesime meydan okuyan ifadeler kullandı.Sao Paulo şehrinde toplanan on binlerce destekçisine hitap eden Bolsonaro, yalnızca Tanrı'nın kendisini iktidardan uzaklaştırabileceğini söyledi.Bolsonaro ayrıca kendisine ve siyasi müttefiklerine zulmettiğini öne sürdüğü Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi de sözleriyle hedef aldı.Yüksek Mahkeme yakın zamanda Bolsonaro hakkında birkaç soruşturmanın başlatılmasına onay vermiştiÖte yandan yerel yetkililerin aktardığına göre, Sao Paulo kentindeki Paulista Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe 114 bin Bolsonaro destekçisi katıldı.

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