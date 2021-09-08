Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/brezilya-devlet-baskani-bolsonaro-sadece-tanri-beni-iktidardan-uzaklastirabilir-1048724661.html
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Sadece Tanrı beni iktidardan uzaklaştırabilir
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Sadece Tanrı beni iktidardan uzaklaştırabilir
Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jail Bolsonaro, Bağımsızlık Günü için düzenlenen törende "Beni sadece Tanrı iktidardan alabilir" dedi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T14:28+0300
2021-09-08T14:28+0300
2021-09-08T14:30+0300
dünya
brezilya
tanrı
aşırı sağ
aşırı sağcı
allah
miting
destek
devlet başkanı
jair bolsonaro
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044871160_0:0:2097:1179_1920x0_80_0_0_39d2262c516b4f1bc33f8ff1b57deaa8.jpg
Bolsonaro, katıldığı Bağımsızlık Günü Kutlamaları'nda ülkedeki muhalefet partilerine ve muhalif kesime meydan okuyan ifadeler kullandı.Sao Paulo şehrinde toplanan on binlerce destekçisine hitap eden Bolsonaro, yalnızca Tanrı'nın kendisini iktidardan uzaklaştırabileceğini söyledi.Bolsonaro ayrıca kendisine ve siyasi müttefiklerine zulmettiğini öne sürdüğü Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi de sözleriyle hedef aldı.Yüksek Mahkeme yakın zamanda Bolsonaro hakkında birkaç soruşturmanın başlatılmasına onay vermiştiÖte yandan yerel yetkililerin aktardığına göre, Sao Paulo kentindeki Paulista Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe 114 bin Bolsonaro destekçisi katıldı.
brezilya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/02/1044871160_32:0:1895:1397_1920x0_80_0_0_c325e158b25e10a23650cb1b28972a3b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
brezilya, tanrı, aşırı sağ, aşırı sağcı, allah, miting, destek, devlet başkanı, jair bolsonaro, koronavirüs, kovid-19
Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Sadece Tanrı beni iktidardan uzaklaştırabilir 14:28 08.09.2021 (güncellendi: 14:30 08.09.2021)
Brezilya'nın aşırı sağcı Devlet Başkanı Jail Bolsonaro, Bağımsızlık Günü için düzenlenen törende "Beni sadece Tanrı iktidardan alabilir" dedi.
Bolsonaro, katıldığı Bağımsızlık Günü Kutlamaları'nda ülkedeki muhalefet partilerine ve muhalif kesime meydan okuyan ifadeler kullandı.
Sao Paulo şehrinde toplanan on binlerce destekçisine hitap eden Bolsonaro, yalnızca Tanrı'nın kendisini iktidardan uzaklaştırabileceğini söyledi.
Bolsonaro ayrıca kendisine ve siyasi müttefiklerine zulmettiğini öne sürdüğü Kongre ve Yüksek Mahkeme'yi de sözleriyle hedef aldı.
Yüksek Mahkeme yakın zamanda
Bolsonaro hakkında birkaç soruşturmanın başlatılmasına onay vermişti
Öte yandan yerel yetkililerin aktardığına göre, Sao Paulo kentindeki Paulista Bulvarı'nda düzenlenen etkinliğe
114 bin Bolsonaro destekçisi katıldı.