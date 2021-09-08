https://tr.sputniknews.com/20210908/brezilya-futbol-federasyonundan-premier-lig-kuluplerine-misilleme-1048731365.html
Brezilya'dan Premier Lig kulüplerine misilleme
Brezilya'dan Premier Lig kulüplerine misilleme
İngiltere Premier Lig'de 5 kulüp, Brezilya Futbol Federasyonu'nun girişimi nedeniyle 10-14 Eylül tarihlerinde, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Brezilyalı... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T16:16+0300
2021-09-08T16:16+0300
2021-09-08T16:27+0300
yaşam
spor
brezilya
premier lig
misilleme
ingiltere
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048731227_0:0:864:486_1920x0_80_0_0_98b6ae6b862e09ef0a233d9da0eb703d.jpg
Brezilya Futbol Federasyonu, Premier Lig takımlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle İngiltere'nin 'kırmızı liste'sinde yer alan ülkelerin futbolcularına milli takıma gitme izni vermemesini farklı bir boyuta taşıdı.İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ulusal federasyonun talep etmesi halinde futbolcuya beş günlük kısıtlama getiren kural için FIFA'ya başvuran Brezilya Futbol Federasyonu, 8 oyuncunun 10-14 Eylül tarihlerinde Premier Lig takımlarının kadrosunda yer almasının önüne geçti.Bu başvuru sonrasında Liverpool'da Alisson, Fabinho, Firmino, Manchester City'de Ederson ve Gabriel Jesus, Chelsea'de Thiago Silva, Leeds United'da Raphinha, Manchester United'da Fred, takımlarının bu hafta sonu Premier Lig, salı günü de Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek.
https://tr.sputniknews.com/20210604/brezilyali-milli-futbolcular-copa-americayi-boykota-hazirlaniyor-1044659889.html
brezilya
ingiltere
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048731227_216:0:864:486_1920x0_80_0_0_e0c0f924027014b36fed99a86694c812.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
spor, brezilya, premier lig, misilleme, ingiltere
Brezilya'dan Premier Lig kulüplerine misilleme
16:16 08.09.2021 (güncellendi: 16:27 08.09.2021)
İngiltere Premier Lig'de 5 kulüp, Brezilya Futbol Federasyonu'nun girişimi nedeniyle 10-14 Eylül tarihlerinde, ligde ve Şampiyonlar Ligi'nde Brezilyalı futbolcularını oynatamayacak.
Brezilya Futbol Federasyonu, Premier Lig takımlarının yeni tip koronavirüs (Kovid-19) kısıtlamaları nedeniyle İngiltere'nin 'kırmızı liste'sinde yer alan ülkelerin futbolcularına milli takıma gitme izni vermemesini farklı bir boyuta taşıdı.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre, ulusal federasyonun talep etmesi halinde futbolcuya beş günlük kısıtlama getiren kural için FIFA
'ya başvuran Brezilya
Futbol Federasyonu, 8 oyuncunun 10-14 Eylül tarihlerinde Premier Lig
takımlarının kadrosunda yer almasının önüne geçti.
Bu başvuru sonrasında Liverpool'da Alisson, Fabinho, Firmino, Manchester City'de Ederson ve Gabriel Jesus, Chelsea'de Thiago Silva, Leeds United'da Raphinha, Manchester United'da Fred, takımlarının bu hafta sonu Premier Lig, salı günü de Şampiyonlar Ligi maçlarında forma giyemeyecek.