https://tr.sputniknews.com/20210908/bts-baskani-tren-kazalari-oncesinde-defalarca-uyardik-1048729815.html

BTS Başkanı: Tren kazaları öncesinde defalarca uyardık

BTS Başkanı: Tren kazaları öncesinde defalarca uyardık

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Başkanı Oral “Makine vagon yenilenmesi olmadan sürat arttırıldı. BTS ‘bunu yapmayın’ diye defalarca uyardı... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:02+0300

2021-09-08T16:02+0300

2021-09-08T16:02+0300

seyir hali

ankara

istanbul

sivas

tren

birleşik taşımacılık çalışanları sendikası

türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd)

yüksek hızlı tren (yht)

ali ihsan uygun

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BTS Başkanı: Tren kazaları öncesinde defalarca uyardık 08.09.2021 SEYİR HALİ

Birleşik Taşımacılık Çalışanları Sendikası Genel Başkanı Murat Oral, bugün gerçekleşen İstanbul Tuzla'da Yüksek Hızlı Tren ile karşı yönden gelen tren aynı rayda kafa kafaya geldiği kazadan önce, RS FM’de Ali Çağatay’la Seyir Hali programına konuştu. Oral, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları’nın (TCDD) geçirdiği kurumsal değişiklikleri, demiryolu hatlarında gözlemledikleri sorunları, yaşanan kazaları ve TCDD Genel Müdürü’nden beklentilerini anlattı.Oral, TCDD’nin kurumsal olarak geçirdiği değişiklikleri “Demiryollarında 2013 yılında bir yasa çıkarılarak serbestleşmeye gidildi. Altyapı başka bir birime işletme, yük ve yolcu taşımacılığı da TCDD Taşımacılık’ta kaldı. 2017’de bu başladı. Şu anda geldiğimiz durumdan memnun değiller. Şu an gelinen durumda personel geçişleri var. Altyapıdaki personeli oraya vermişiz. TCDD Taşımacılık’taki kadroları TCDD’ye aktarmaya çalışıyorlar. Geçici görevlendirme yapıyorlar sonra bunu kalıcı hale getirmeye çalışıyorlar. Yapısal bozuklukları bu şekilde ortadan kaldırmaya çalışıyorlar” diye anlattı.‘Makine vagon yenilenmesi olmadan sürat arttırıldı’Demiryolu hatlarında gözlemledikleri sorunları hatırlatan Oral, bahsi geçen hatlarda yaşanan kazaları aktardı:“Kim bunlar? Demiryolcu değil. Büyükşehir belediyeleri kaybedildikten sonra Ulaştırma Bakanlığı’na gelen bürokratlar. Demiryolları teknik bir kurumdur. Boşluk kaldıramaz, kazaya sebep olursunuz. ‘Prestij trenleri yapayım. Tribüne oynayayım’ gibi söylemler sonucu insanlarımız hayatını kaybediyor. Pamukova kazasında 41 vatandaşımız hayatını kaybetti. Makine vagon yenilenmesi olmadan sürat arttırıldı. BTS bunu yapmayın diye defalarca uyardı. ‘Sinyalizasyon hattı tamamlanmadan Sincan-Ankara arasında hızlı treni çalıştırmayın’ denildi. Çalıştırıldı, 9 tane yurttaşımız öldü. ‘Bu personel eksikliğini giderin, yolları yenileyin’ dedik, Çorlu tren kazası oldu. 25 yurttaşımız hayatını kaybetti.”‘Dilekçe üzerine arkadaşlarımız sürgün edildi’Oral, Ali İhsan Uygun’un TCDD Genel Müdürü olarak görev süresince yaptıkları hakkında “Ali İhsan Bey personele üstten bakan, kibirli bir kişidir. Biz sendikayız, iki yıl bizimle görüşmedi. Sebebi doğruları söylememiz. Ocak ayından itibaren arkadaşlarımızı sürmeye başladı. Sürme sebeplerinden biri seferi yöneten arkadaşlarımızın pandemi koşullarında belli şartların sağlanması için dilekçe vermişlerdi. Dilekçe üzerine arkadaşlarımız sürgün edildi. Hem de Ramazan ayında sürgün edildiler. Bu arkadaşlarımız geri geldiler. Twitter paylaşımlarından dolayı sözde soruşturmalar yaptı ve tekrar sürdü. Yetmedi, lojmanlarından atmaya çalışarak ailelerini de cezalandırmaya çalıştı. Kurumun başına gelen en kötü genel müdürdü. Gelen gideni aratır mı? Ona bakacağız” diye konuştu.‘Öngörülerimize değer vermeyen herkes zararlı çıkmıştır, çünkü biz demiryolcuyuz’Oral, yeni TCDD Genel Müdürü’nden beklentilerini “Yeni genel müdürden istediğimiz sivil toplum kuruluşlarıyla ve bizimle görüşmesi, hala sürgünde olan arkadaşlarımızın görev yerine döndürülmesidir, çünkü bu şuçtur. Ali İhsan’la ilgili suç duyurusunda da bulunduk. Önerilerimize dikkat etmesini istiyoruz. Önerilerimize, düşüncelerimize, öngörülerimize değer vermeyen herkes zararlı çıkmıştır, çünkü biz demiryolcuyuz. Elimizde ihtisas görmüş uzman arkadaşlar var. Genel müdürümüzle haftaya görüşeceğimizi düşünüyoruz. Randevu talep edeceğiz” diye dile getirdi.‘Ankara-İstanbul hattının tamamı hızlı tren işletmeciliğine uygun hattan oluşmuyor’Sivas demiryolu hattının 80 kilometresinin eski hat olduğunu vurgulayan Oral, hat üzerinde sinyalizasyon sisteminde uyumsuzluk olduğunu söyledi:“Ankara-İstanbul arası 500 kilometre diyelim. 250 kilometre sürat yapıyor bu tren, kaç saatte gelmesi lazım? 2 saatte gelmesi lazım, 4 buçuk saatte geliyor. Niye 4.5 saatte geliyor? Demek ki buradaki hattın tamamı hızlı tren işletmeciliğine uygun hattan oluşmuyor. Sivas hattı da böyle, 80 kilometresi eski hat üzerinden gidecek. Çok problemli, süre uzar. Burada birde sinyalleri iki ayrı şirket yapmış. Arayüzlerindeki sinyal sistemi de sıkıntılı, uyumsuzluk var. Dolayısıyla sağlıklısı hiç kamuoyuna oynamadan hatları yapmak, can ve mal kaybı söz konusudur. Dikkat etmek gerekiyor”

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Ali Çağatay https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/07/1042986257_0:0:1066:1067_100x100_80_0_0_87e66615f13482f43481736bf7aee782.jpg

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ankara, istanbul, sivas, tren, birleşik taşımacılık çalışanları sendikası, türkiye cumhuriyeti devlet demiryolları (tcdd), yüksek hızlı tren (yht), ali ihsan uygun, аудио