https://tr.sputniknews.com/20210908/buika-istanbulda-konser-verecek-1048738719.html

Buika, İstanbul'da konser verecek

Buika, İstanbul'da konser verecek

İspanyol şarkıcı, besteci ve oyuncu Buika, 17 Eylül'de İstanbul'da konser verecek. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T19:58+0300

2021-09-08T19:58+0300

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yaşam

istanbul

konser

zorlu psm

zorlu avm

buika

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İkinci albümü 'Mi Nina Lola' ile İspanyol Müzik Ödülleri'nde 'En İyi Prodüksiyon' ve 'En İyi İspanyolca Albüm' dallarında ödül alan, 'El Ultimo Trago' albümüyle ise 'En İyi Tropikal Albüm' dalında Grammy kazanan Buika, Zorlu PSM'de müzikseverlerle buluşacak.Buika, yorumculuğunun yanı sıra 'Vivir Sin Miedo' albümündeki şarkılara da kendi imzasını attı.

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istanbul, konser, zorlu psm, zorlu avm, buika