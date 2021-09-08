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Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü
Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü
A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya deplasmanda 6-1 mağlup olarak üçüncü sıraya geriledi. Mücadelede kırmızı kart gören Çağlar... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
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kırmızı kart
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Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildiği maçta kırmızı kart gördüğü için özür diledi.Hollanda mücadelesinin 44. dakikasında 2. sarı kartını görerek oyundan atılan milli savunma oyuncusu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
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kırmızı kart, çağlar söyüncü

Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü

00:37 08.09.2021
© AAÇağlar Söyüncü
Çağlar Söyüncü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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A Milli Futbol Takımı, 2022 Dünya Kupası Elemeleri'nde Hollanda'ya deplasmanda 6-1 mağlup olarak üçüncü sıraya geriledi. Mücadelede kırmızı kart gören Çağlar Söyüncü özür diledi
Milli futbolcu Çağlar Söyüncü, A Milli Takım'ın 2022 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu'ndaki 6. maçında deplasmanda Hollanda'ya 6-1 yenildiği maçta kırmızı kart gördüğü için özür diledi.
Hollanda mücadelesinin 44. dakikasında 2. sarı kartını görerek oyundan atılan milli savunma oyuncusu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Kariyerim boyunca bir daha yaşamak istemediğim bir gece. Gördüğüm kırmızı karttan dolayı çok üzgünüm. Tüm takım arkadaşlarımdan ve halkımızdan özür diliyorum." ifadelerini kullandı.
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