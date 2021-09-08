https://tr.sputniknews.com/20210908/chp-lideri-kilicdaroglu-ulkemiz-iklim-ve-su-krizinin-tam-ortasinda-1048712373.html

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasında

CHP lideri Kılıçdaroğlu: Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasında

CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Ülkemiz iklim ve su krizinin tam ortasındadır. Aslında Türkiye, uyarıları 15 yıldır almaktadır. Ama saray iktidarı bu uyarıları... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T09:23+0300

2021-09-08T09:23+0300

2021-09-08T09:23+0300

türkiye

chp

türkiye

kemal kılıçdaroğlu

su

iklim krizi

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Enerji ve Altyapı dergisine yaptığı açıklamada “iklim krizi” uyarısında bulundu.Milliyet'ten Mehtap Gökdemir'in haberine göre “ülkemizi derhal yeni iklim krizlerine hazırlamaya başlamamız lazım” ifadesini kullanan Kılıçdaroğlu, şöyle konuştu:Türkiye’nin dört bir yanında çıkan orman yangınlarının içleri yaktığını söyleyen Kılıçdaroğlu “Saray iktidarı devleti aciz duruma düşürdü. İklim ve su krizi kapımızda! Bilim insanlarını dinlememiz gerekiyor. Konunun uzmanı bilim insanlarımızdan destek isteyeceğiz. Bunun için bir Bilim Çalıştayının yapılmasına gerek var. Bunu gerçekleştireceğiz” değerlendirmesinde bulundu.

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chp, türkiye, kemal kılıçdaroğlu, su, iklim krizi