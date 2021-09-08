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Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan K-Pop hayran sayfalarına kısıtlama: Gerekçe aşırılık
Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan K-Pop hayran sayfalarına kısıtlama: Gerekçe aşırılık
Çin sosyal medyasında Güney Kore Pop müziği olarak bilinen K-Pop hayran sayfalarına kısıtlama getirildi. Sosyal medya platformu Weibo 22 hayran sayfasını... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T13:41+0300
2021-09-08T13:45+0300
yaşam
k-pop
çin
güney kore
reform
aşırılık
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Çin sosyal medyasında Güney Kore merkezli popüler müzik türü olan K-Pop'a yönelik kısıtlama geldi.Sosyal medya platformu Weibo, 22 hayran sayfasını geçici olarak askıya aldı. Karara gerekçe olarak hayran sayfalarının aşırılığa kaçması gösterildi.K-Pop sanatçıları Çin’de milyonlarca hayran kitlesine sahip. Hayranların internette açtığı sosyal medya sayfalarının da milyonlarca takipçisi var. Bu sayfalar hızlı bir şekilde büyüyor.'Yasa dışı para toplandı'Pekin yönetiminin kapattığı sitelerden birinde ise yasadışı şekilde para toplandığı duyuruldu. Hayranı oldukları ünlü isme doğum gününde sürpriz yapmak için takipçilerden para yardımı isteyen sayfa kapandı.K-pop sayfalarına yapılan düzenleme son dönemde Çin hükümeti tarafından uygulanan reform hareketinin bir parçası.Çin Siber Uzay İdaresi duyurmuştuÇin Siber Uzay İdaresi, haziran ayında hayran sayfalarının internette neden olduğu kaosu temizleyeceğini duyurmuştu.Geçtiğimiz günlerde ise televizyon yayıncılarından efemine tarza sahip erkek sunucuların ekranlara çıkarılmaması istendi.Çin Komünist Partisi'ni (ÇKP) desteklemeyen isimlerin de ekranlardan boykot edilmesi talep edildi.
https://tr.sputniknews.com/20200920/btsten-yeni-rekor-20-milyon-takipciyle-tiktokta-zirveye-oturdu-1042884004.html
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k-pop, çin, güney kore, reform, aşırılık

Çin'in sosyal medya platformu Weibo'dan K-Pop hayran sayfalarına kısıtlama: Gerekçe aşırılık

13:41 08.09.2021 (güncellendi: 13:45 08.09.2021)
© AFP 2021Güney Kore, K-pop, BTS, hayran
Güney Kore, K-pop, BTS, hayran - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AFP 2021
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Çin sosyal medyasında Güney Kore Pop müziği olarak bilinen K-Pop hayran sayfalarına kısıtlama getirildi. Sosyal medya platformu Weibo 22 hayran sayfasını geçici olarak askıya aldı.
Çin sosyal medyasında Güney Kore merkezli popüler müzik türü olan K-Pop'a yönelik kısıtlama geldi.
Sosyal medya platformu Weibo, 22 hayran sayfasını geçici olarak askıya aldı. Karara gerekçe olarak hayran sayfalarının aşırılığa kaçması gösterildi.
K-Pop sanatçıları Çin’de milyonlarca hayran kitlesine sahip. Hayranların internette açtığı sosyal medya sayfalarının da milyonlarca takipçisi var. Bu sayfalar hızlı bir şekilde büyüyor.

'Yasa dışı para toplandı'

Pekin yönetiminin kapattığı sitelerden birinde ise yasadışı şekilde para toplandığı duyuruldu. Hayranı oldukları ünlü isme doğum gününde sürpriz yapmak için takipçilerden para yardımı isteyen sayfa kapandı.
K-pop sayfalarına yapılan düzenleme son dönemde Çin hükümeti tarafından uygulanan reform hareketinin bir parçası.
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20 Eylül 2020, 22:37

Çin Siber Uzay İdaresi duyurmuştu

Çin Siber Uzay İdaresi, haziran ayında hayran sayfalarının internette neden olduğu kaosu temizleyeceğini duyurmuştu.
Geçtiğimiz günlerde ise televizyon yayıncılarından efemine tarza sahip erkek sunucuların ekranlara çıkarılmaması istendi.
Çin Komünist Partisi'ni (ÇKP) desteklemeyen isimlerin de ekranlardan boykot edilmesi talep edildi.
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