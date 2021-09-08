https://tr.sputniknews.com/20210908/cumhurbaskani-erdogan-15-bin-yeni-ogretmen-atamasi-yapilacak-1048739754.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen atamasının daha yapılacağını açıkladı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

recep tayyip erdoğan

öğretmen

atama

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.

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recep tayyip erdoğan, öğretmen, atama