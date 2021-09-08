Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 bin yeni öğretmen ataması yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 bin yeni öğretmen atamasının daha yapılacağını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum. Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun" dedi.
Buradan öğretmenlerimize ve tüm eğitim camiamıza çok önemli bir müjde vermek istiyorum.
Türkiye'nin geleceğine yatırım yapmaya devam ediyoruz. Çocuklarımızın daha kaliteli eğitim almasını sağlamak için 15 bin yeni öğretmen ataması daha yapacağız. Hayırlı olsun.