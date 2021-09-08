Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/cumhurbaskani-erdogan-italya-basbakani-draghi-ile-gorustu-1048743357.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonla görüştü. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T23:52+0300
2021-09-08T23:52+0300
2021-09-08T23:59+0300
türkiye
recep tayyip erdoğan
mario draghi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048379244_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_a826c9a0ddeff95ff062781af12e9678.jpg
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1b/1048379244_83:0:1150:800_1920x0_80_0_0_001a5eb1b55b3e6279cec05422c51617.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
recep tayyip erdoğan, mario draghi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüştü 23:52 08.09.2021 (güncellendi: 23:59 08.09.2021)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Mario Draghi ile telefonla görüştü.
Cumhurbaşkanı R
ecep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Draghi ile görüşmesinde, NATO müttefiki İtalya'dan Türkiye'nin ilişkilere atfettiği öneme mütenasip karşılık görmeyi beklediklerini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede,
Afganistan'a insani yardım ulaştırılması için Taliban'la angajmanın sürdürülmesi gerektiğini, aksi halde göç baskısının daha da artacağını iletti.