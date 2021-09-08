Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü kutladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına, huzur ve refah diliyorum." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti'nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. Tüm Kuzey Makedonya halkına, huzur ve refah diliyorum." ifadesini kullandı.
Tarihi kardeşlik bağlarımızın olduğu Kuzey Makedonya Cumhuriyeti’nin bağımsızlık yıl dönümünü tebrik ediyorum. 🇹🇷🇲🇰