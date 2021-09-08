https://tr.sputniknews.com/20210908/cuvasistanda-kuraklik-nedeniyle-acil-durum-ilan-edildi-1048708838.html

Çuvaşistan'da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

Çuvaşistan'da kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildi

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti’nde kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildiği bildirildi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T04:07+0300

2021-09-08T04:07+0300

2021-09-08T04:07+0300

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kuraklık

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Çuvaşistan Hükümeti’nden yapılan açıklamada, Acil Durumlar, Doğal Afetlerin Sonuçlarının Ortadan Kaldırılması ve Yangın Güvenliği Komisyonu’nun olağanüstü toplantısında, kuraklık nedeniyle acil durum ilan edildiği belirtildi. Toplantıda konuşan Çuvaşistan Başkanı Oleg Nikolayev, “Tarım üreticilerinin zararlarını en aza indirmeye yönelik net bir eylem planı geliştirmek için mümkün olduğunca hızlı müdahale önlemleri almak gerekiyor” dedi. Çuvaşistan Tarım Bakan Vekili Alina Semyonova ise, son yıllardaki yüksek sıcaklık ve düşük nem oranının kuraklığın artmasına neden olduğuna vurgu yaparak, “Rüzgarın da etkisiyle yüksek sıcaklık ve düşük nisbi nem, toprağın kurumasına, vejetatif kütlenin büyümesinde ani düşüşe, yaprakların kurumasına ve ürünlerin fotosentetik aktivitesinde azalmaya yol açtı. Son yıllarda ardı ardına, büyüme mevsimi boyunca ekilebilir toprak tabakasındaki üretken nem miktarı 10 milimetrenin altında kaldı” diye konuştu.Hükümet basın servisinden yapılan açıklamada, kuraklığın Batırevo ve Kanaşa meteoroloji istasyonları tarafından kaydedildiği bilgisine yer verilerek, “Bu meteoroloji istasyonlarının gözlem bölgesinde, tarım kurumları ve üreticiler tarafından yetiştirilen tahıl, patates ve açık alan sebzelerinin olduğu önemli alanları barındıran sekiz yerleşim bölgesi bulunuyor. Çuvaşistan İstatistik Kurumu’na göre, bu yıl bu bölgelerin toplam tahıl ve baklagillerdeki payı yüzde 42.1, patateste yüzde 54.1 ve açık alan sebzelerinde ise yüzde 43.7 olarak gerçekleşti” ifadeleri kullanıldı.Ön verilere göre, 5.7 bin hektarlık alanda 53 tarım üreticisinin mahsulü olumsuz etkilendi. Hasar miktarı 300 milyon rubleyi geçiyor.

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