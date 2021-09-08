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Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
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yaşam
muğla
afad
datça
afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad)
deprem
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 04.40'ta ve 5.79 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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muğla, afad, datça, afet ve acil durum yönetimi başkanlığı (afad), deprem

Datça açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem

06:21 08.09.2021
© AADeprem
Deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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Ege Denizi'nde, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre deprem, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında saat 04.40'ta ve 5.79 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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