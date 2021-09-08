https://tr.sputniknews.com/20210908/denizbank-ve-belbim-istanbulkartlilar-icin-1200-tlye-kadar-faizsiz-kredi-verecek-1048735002.html

DenizBank ve BELBİM, İstanbulkartlılar için 1200 TL'ye kadar faizsiz kredi verecek

DenizBank ve BELBİM, İstanbulkartlılar için 1200 TL'ye kadar faizsiz kredi verecek

DenizBank, BELBİM işbirliğiyle, İstanbulkart kullanıcılarına aylık 100 TL geri ödemeli 600 TL ya da 1200 TL faizsiz, masrafsız destek avans ve 500 TL'ye kadar... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T17:35+0300

2021-09-08T17:35+0300

2021-09-08T17:35+0300

türkiye

istanbulkart

denizbank

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DenizBank açıklamasına göre, müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak üzere yenilikçi finansal çözümler sunan DenizBank, 18 milyon aktif kullanıcısı olan BELBİM-İstanbulkart ile yeni bir işbirliği gerçekleştirdi.Destek Avans adıyla hayata geçirilen kampanyada, 12 ay vadede, 1200 TL'ye varan faizsiz krediden, DenizBank müşterisi olsun ya da olmasın, İstanbulkart'nı kişiselleştiren, DenizBank'ın yaptığı değerlendirme sonucu talebi olumlu bulunan herkes faydalanabiliyor. Dileyen İstanbulkart kullanıcılarına özel, avantajlı faizli kredi avantajı sunuluyor. Ayrıca, kampanya koşullarını sağlayan müşteriler, kredi kartından faizsiz 500 TL taksitli nakit avans fırsatından da faydalanabiliyor.Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Perakende Bankacılık Genel Müdür Yardımcısı Ayşenur Hıçkıran, DenizBank olarak müşterilerinin ihtiyaçları doğrultusunda, yaşamlarına kolaylık ve değer katan bir hizmet modelini benimsediklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı: 'İstanbulkart'ın geçtiği her yerde kullanılabilecek'BELBİM AŞ Genel Müdürü Yücel Karadeniz de yaptıkları her çalışmanın altında, İstanbulluların hayatını daha kolay hale getirme amacı taşıdıklarını ve bunun verdiği motivasyonla çalıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:Kampanyaya katılım şu şekilde gerçekleşiyor:'Destek Avans'a başvurmak için İstanbulkart'ınızın kişiselleştirilmiş olması gerekiyor. İndirimli ve ücretsiz kartlar kişiselleştirilmiş olduğu için yeni bir işlem yapılmasına gerek bulunmuyor.​​​​​​​ TCKN ve İstanbulkart eşleştirmesini yapan kullanıcılar, DenizBank’ın web sayfasına TCKN, cep telefonu ve İstanbulkart bilgileri ile giriş yaparak taleplerini direkt iletebiliyor. Başvurular değerlendirildikten sonra en yakın DenizBank şubesine davet edilen kullanıcılar, İstanbulkart'a aktarılan kredilerini, tüm anlaşmalı noktalarda hemen kullanmaya başlayabiliyor.'

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istanbulkart, denizbank