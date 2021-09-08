https://tr.sputniknews.com/20210908/dev-larry-kasirgasi-uzaydan-goruntulendi-1048726639.html

Dev Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi

Dev Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi

Uzay istasyonunda görevli NASA astronotu McArthur, Larry Kasırgası'nın uzaydan çekilen görüntülerini Twitter hesabından paylaştı. McArthur, "Umarım karayla... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T14:57+0300

2021-09-08T14:57+0300

2021-09-08T15:01+0300

ida kasırgası

yaşam

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Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (ISS) görev yapan astronotlar, zaman zaman etkileyici fotoğraflar çekip kişisel hesaplarından paylaşıyor.NTV'nin aktardığına göre, son olarak astronot Megan McArthur'dan yeni görüntüler geldi. Şu anda istasyonda olan NASA astronotu, okyanus üzerinde güçlenmeye başlayan Larry Kasırgası'nın görüntülerini paylaştı ve "Umarım karayla temas etmez" dedi.Astronot McArthur; Larry Kasırgası'nın, kısa süre önce ABD'yi vuran Ida Kasırgası'ndan daha güçlü göründüğünü belirtti.Ida Kasırgası, ABD'nin doğusu ve Orta Amerika'yı vurmuştu. Kasırga nedeniyle 97 kişi ölmüş ve sadece ABD'de zarar 50 milyar dolarlara kadar çıkmıştı.Şu anda kategori üç olarak sınıflandırılan Larry Kasırgası ise, yapılan tahminlere göre karayla temas etmeden yoluna devam edecek. Bu da şimdilik herhangi bir tehlikenin olmadğıını gösteriyor.

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2021

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ida kasırgası