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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya ile Afganistan'daki durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya ile Afganistan'daki durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Almanya'nın düzenlediği video konferansta Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkedeki insani kriz hakkındaki... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T20:00+0300
2021-09-08T20:00+0300
2021-09-08T20:00+0300
abd
almanya
afganistan
mevlüt çavuşoğlu
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Bakan Çavuşoğlu, ABD ve Almanya'nın düzenlediği video konferansta Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkedeki insani kriz hakkındaki görüşlerini paylaştı.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu video konferansa katıldığını duyurdu.Çavuşoğlu, burada Afganistan'daki siyasi gelişmelere ve giderek büyüyen insani krize ilişkin görüşlerini paylaştığını belirtti.
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abd, almanya, afganistan, mevlüt çavuşoğlu
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya ile Afganistan'daki durumu görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Almanya'nın düzenlediği video konferansta Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkedeki insani kriz hakkındaki görüşlerini paylaştı.
Bakan
Çavuşoğlu, ABD ve Almanya'nın düzenlediği video konferansta Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkedeki insani kriz hakkındaki görüşlerini paylaştı.
Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu video konferansa katıldığını duyurdu.
Çavuşoğlu, burada Afganistan'daki siyasi gelişmelere ve giderek büyüyen insani krize ilişkin görüşlerini paylaştığını belirtti.