https://tr.sputniknews.com/20210908/disisleri-bakani-cavusoglu-abd-ve-almanya-ile-afganistandaki-durumu-gorustu-1048738817.html

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya ile Afganistan'daki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD ve Almanya ile Afganistan'daki durumu görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD ve Almanya'nın düzenlediği video konferansta Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkedeki insani kriz hakkındaki... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T20:00+0300

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abd

almanya

afganistan

mevlüt çavuşoğlu

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Bakan Çavuşoğlu, ABD ve Almanya'nın düzenlediği video konferansta Afganistan'daki siyasi gelişmeler ve bu ülkedeki insani kriz hakkındaki görüşlerini paylaştı.Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Çavuşoğlu, ABD ve Almanya tarafından düzenlenen Afganistan konulu video konferansa katıldığını duyurdu.Çavuşoğlu, burada Afganistan'daki siyasi gelişmelere ve giderek büyüyen insani krize ilişkin görüşlerini paylaştığını belirtti.

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abd, almanya, afganistan, mevlüt çavuşoğlu