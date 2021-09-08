https://tr.sputniknews.com/20210908/dukkana-giren-guvercin-urun-rafina-yumurtladi-1048739069.html

Dükkana giren güvercin ürün rafına yumurtladı

Dükkana giren güvercin ürün rafına yumurtladı

Adıyaman’da bir güvercin, girdiği perde dükkanındaki ürün rafına yumurtladı. Dükkan sahibi, güvercinin rahatsız olmaması için yumurtladığı alandaki ürünleri... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T20:12+0300

2021-09-08T20:12+0300

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yaşam

adıyaman

güvercin

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İş yerinin açık olan havalandırma penceresinden giren güvercin, dükkanın orta kısmında bulunan rafa 2 adet yumurta bıraktı. Perde aksesuarlarının bulunduğu rafa bırakılan yumurtaları fark eden iş yeri sahibi Abuzer Güleşen ve çalışanları yumurtalara hiç dokunmadı. Anne güvercin perde aksesuarlarının bulunduğu rafın üzerine yuva yaptı. Yaklaşık 10 günlük olan yumurtalardan yavruların çıkması bekleniyor.Güvercinin rahatsız olmaması için raflarda bulunan ürünlerin satılmadığını vurgulayan işletme sahibi Abuzer Güleşen, “Yaklaşık 10 gündür burada olduğunu fark ettik biz. Bundan 2-3 ay öncede yumurtladı burada ve yavruları çıktı. Onlar uçup gittiler, şu an aynı kuşun olduğunu düşünüyoruz. Yani tekrardan gelip yumurtladığını gördük 10 gün önce. Yani elimizden geldiği kadar rahatsız etmemeye çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar su veriyoruz yem veriyoruz. Ürün rafına dokunmuyoruz kuş rahatsız olmasın diye. Satmıyoruz abi, ürünün aynısından sipariş veriyoruz yani hiçbir şekilde o rafa dokunmuyor ve dokundurtmuyoruz. Evet hiçbir sebeple dokundurtmuyoruz. Evet şu anda iki tane yumurtası var. Sanıyorum ki bir hafta sonra da yavruları çıkar inşallah” diye konuştu.

adıyaman

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adıyaman, güvercin