https://tr.sputniknews.com/20210908/dunya-genelinde-kovid-19-asilarinin-yuzde-80i-orta-ve-yuksek-gelirli-ulkelerde-uygulandi-1048740377.html

Dünya genelinde Kovid-19 aşılarının yüzde 80’i orta ve yüksek gelirli ülkelerde uygulandı

Dünya genelinde Kovid-19 aşılarının yüzde 80’i orta ve yüksek gelirli ülkelerde uygulandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, dünya genelinde Kovid-19 aşılarının yüzde 80’inin orta ve üst gelirli ülkelerde... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T21:06+0300

2021-09-08T21:06+0300

2021-09-08T21:06+0300

yaşam

aşılama

koronavirüs

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/18/1048285014_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_89ad45a1ee3901257be4c208cfa50d26.jpg

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus düzenlediği basın toplantısında, dünya genelinde Kovid-19 aşılarının yüzde 80’inin orta ve üst gelirli ülkelerde uygulandığını belirterek, her ülkenin nüfusunun en az yüzde 40'ını aşılayabilmesi için düşük gelirli ülkelerin aşılanmasına öncelik verilmesi için küresel çağrıda bulundu.Kovid-19’a bağlı ölümlerinin geçen seneye kıyasla yükseldiğini belirten Ghebreyesus, "Geçen yıl ekim ayından bu yana her hafta 50 binden fazla insan Covid-19 nedeniyle öldü ve son bir aydır ölümler haftada neredeyse 70 bine yükseldi" dediAşıların ülkeler arası eşitsiz şekilde paylaşıldığını belirten Ghebreyesus, "Küresel olarak, şu anda 5.5 milyar aşı dozu uygulandı, ancak yüzde 80'i yüksek ve orta üst gelirli ülkelerde uygulandı" ifadelerini kullandı.Düşük gelirli ülkeler aşılama hedefine ulaşamadıDSÖ'nün küresel hedefleri açıklayan Ghebreyesus, "Hedefimiz bu ayın sonuna kadar dünya nüfusunun en az yüzde 10'unu, bu yılın sonuna kadar en az yüzde 40'ını ve gelecek yılın ortasına kadar nüfusun yüzde 70'ini aşılamak" dedi.Yüksek gelirli ülkelerin neredeyse yüzde 90'ı yüzde 10 hedefine, yüzde 70'ten fazlası ise yüzde 40 hedefine ulaştığını bildiren Ghebreyesus, hiçbir düşük gelirli ülke her iki hedefe de ulaşamadığını açıkladı.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

aşılama, koronavirüs