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https://tr.sputniknews.com/20210908/dunyanin-en-guclu-pasaportlari-belli-oldu-1048713060.html
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu
Vize almadan gidilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralamasında Japonya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz gidebilme sayısıyla zirvede yer... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T09:47+0300
2021-09-08T09:47+0300
türkiye
suriye
singapur
afganistan
japonya
vize
pasaport
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Vizesiz seyahat imkanı turistler için seyahat edilecek ülke seçiminde önemli bir yere sahip. Özellikle de zamandan ve ödenecek pek çok evrak ücreti bütçelere büyük oranda yük getirmekte.Evrak toplama, randevu alma ve sıra bekleme gibi sorunlar pek çok kişiyi sırf bu yüzden daha yolun başında o ülkeye gitmekten vazgeçiren bir unsur.Üstelik vizenin vize ücretinin yanı sıra kırtasiye, sigorta bedeli gibi masrafları da bulunuyor. Ancak bazı ülkeler bu konuda oldukça şanslı. Örneğin Japonlar dünyanın 191 ülke ve yönetim bölgesine vizesiz seyahat etme imkanına sahip.Japonya Milliyet'in haberine göre dünyanın en güçlü pasaportuna sahip olan Japonya'yı sırasıyla Singapur, Güney Kore, Almanya, Fransa ve ABD takip ediyor. Japonya'nın ardından en güçlü pasaporta sahip diğer ülkeler şu şekilde: Singapur: Uzak Doğu'da bulunan ve dünyanın sayılı şehir devletlerinden biri olan Singapur'un vatandaşları 190 ülkeye vizesiz seyahat etme imkânına sahip.Güney Kore: Rotamıza Uzak Asya ile devam ediyoruz. Güney Koreliler de tıpkı Singapurlular gibi 190 ülkeye vizesiz seyahat etme imkânına sahip. Almanya: Listede Singapur ve Güney Kore ile ikinciliği paylaşan Almanlar da dünya genelinde 190 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.Norveç: Almanya'yı, İskandinavya'nın müreffeh ülkesi Norveç 189 ülkeye vizesiz seyahat imkânı ile takip ediyor. İsviçre: Tıpkı Norveç gibi dünyanın en zengin ülkelerinden bir diğeri olan İsviçre vatandaşları da 189 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.İngiltere: İngilizler dünya genelinde 188 ülkeye vizesiz seyahat imkânına sahip. Brexit sonrası bu sayının düşmesi bekleniyordu. Ancak korkulan olmadı. Fransa: İngiltere'nin hemen ardından Fransa geliyor. Fransızlar da 187 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor. Danimarka: Rotamızı yeniden İskandinavya'ya çeviriyoruz. Danimarkalılar da tıpkı Fransızlar gibi 187 ülkeye vizesiz gidebiliyor. İsveç: Danimarka'nın karşı kıyısı İsveç'te de benzer bir durum söz konusu. İsveçliler 187 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor. ABD: Listenin devamında ABD var. ABD vatandaşları 185 ülkeye vizesiz gidebiliyor. Avusturya: Avusturyalılar da 185 ülkeyi vizesiz ziyaret etme imkânına sahip. Finlandiya: Bir diğer İskandinavya devleti olan Finlandiya'da ülkenin vatandaşları 184 farklı memlekete vizesiz gidebiliyor.Hollanda: Hollandalılar da 184 ülkeye vizesiz gidebiliyor.Belçika: Belçikalılar 183 ülkeyi vizeye ihtiyaç duymadan ziyaret edebiliyor. İtalya: İtalya da durum Belçika ile yakın bir konuma sahip. İtalyanlar 180 ülkeye vizesiz gidebiliyor. İspanya: İspanyollar 177 ülkeye vizesiz gidebiliyor. Çekya: Çekler de tıpkı İspanyollar gibi 177 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor. Portekiz: Avrupa'nın en batı noktası Portekiz'de de durum İspanya ve Çekya'ya yakın. Portekizliler 175 ülkeye vizesiz gidebiliyor.Macaristan: Macarlar 160 ülkeye vizesiz gidebiliyor. Polonya: Lehler de tıpkı Macarlar gibi 160 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor Yunanistan: Yunan vatandaşları 155 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor.Türkiye: Türkiye listede 57. sırada yer alıyor. Kuzey Amerika ve AB ülkeleri dışında dünyanın hemen hemen her yerine Türk vatandaşları vizesiz ya da elektronik vizeyle seyahat edebiliyor. Kosova: Kosova, Avrupa'nın en zayıf pasaportu olma özelliği taşıyor. Kıta genelinde Schengen bölgesine vizesiz seyahat edemeyen iki ülkeden biri Kosova. Diğeri ise Türkiye.Suriye: İç savaş ortamının hüküm sürdüğü Suriye dünyanın en güçsüz pasaportlarından birine sahip. Komşusu Irak da benzer durumda.Afganistan: Listenin en son sırasında ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan bulunuyor.
türkiye
suriye
singapur
afganistan
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suriye, singapur, afganistan, japonya, vize, pasaport

Dünyanın en güçlü pasaportları belli oldu

09:47 08.09.2021
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Vize - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Twitter
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Vize almadan gidilebilecek ülke sayısına göre tüm dünyadaki pasaportların sıralamasında Japonya vatandaşları 191 ülkeye vizesiz gidebilme sayısıyla zirvede yer aldı. Tüm ülkeleri kapsayan araştırmaya göre listenin en son sırasında ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan bulunuyor. Türkiye ise listede 57. sırada yer alıyor.
Vizesiz seyahat imkanı turistler için seyahat edilecek ülke seçiminde önemli bir yere sahip. Özellikle de zamandan ve ödenecek pek çok evrak ücreti bütçelere büyük oranda yük getirmekte.
Evrak toplama, randevu alma ve sıra bekleme gibi sorunlar pek çok kişiyi sırf bu yüzden daha yolun başında o ülkeye gitmekten vazgeçiren bir unsur.
Üstelik vizenin vize ücretinin yanı sıra kırtasiye, sigorta bedeli gibi masrafları da bulunuyor. Ancak bazı ülkeler bu konuda oldukça şanslı. Örneğin Japonlar dünyanın 191 ülke ve yönetim bölgesine vizesiz seyahat etme imkanına sahip.
Japonya
Milliyet'in haberine göre dünyanın en güçlü pasaportuna sahip olan Japonya'yı sırasıyla Singapur, Güney Kore, Almanya, Fransa ve ABD takip ediyor.
Japonya'nın ardından en güçlü pasaporta sahip diğer ülkeler şu şekilde:
Singapur: Uzak Doğu'da bulunan ve dünyanın sayılı şehir devletlerinden biri olan Singapur'un vatandaşları 190 ülkeye vizesiz seyahat etme imkânına sahip.
Güney Kore: Rotamıza Uzak Asya ile devam ediyoruz. Güney Koreliler de tıpkı Singapurlular gibi 190 ülkeye vizesiz seyahat etme imkânına sahip.
Almanya: Listede Singapur ve Güney Kore ile ikinciliği paylaşan Almanlar da dünya genelinde 190 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.
Norveç: Almanya'yı, İskandinavya'nın müreffeh ülkesi Norveç 189 ülkeye vizesiz seyahat imkânı ile takip ediyor.
İsviçre: Tıpkı Norveç gibi dünyanın en zengin ülkelerinden bir diğeri olan İsviçre vatandaşları da 189 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.
İngiltere: İngilizler dünya genelinde 188 ülkeye vizesiz seyahat imkânına sahip. Brexit sonrası bu sayının düşmesi bekleniyordu. Ancak korkulan olmadı.
Fransa: İngiltere'nin hemen ardından Fransa geliyor. Fransızlar da 187 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor.
Danimarka: Rotamızı yeniden İskandinavya'ya çeviriyoruz. Danimarkalılar da tıpkı Fransızlar gibi 187 ülkeye vizesiz gidebiliyor.
İsveç: Danimarka'nın karşı kıyısı İsveç'te de benzer bir durum söz konusu. İsveçliler 187 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor.
ABD: Listenin devamında ABD var. ABD vatandaşları 185 ülkeye vizesiz gidebiliyor.
Avusturya: Avusturyalılar da 185 ülkeyi vizesiz ziyaret etme imkânına sahip.
Finlandiya: Bir diğer İskandinavya devleti olan Finlandiya'da ülkenin vatandaşları 184 farklı memlekete vizesiz gidebiliyor.
Hollanda: Hollandalılar da 184 ülkeye vizesiz gidebiliyor.
Belçika: Belçikalılar 183 ülkeyi vizeye ihtiyaç duymadan ziyaret edebiliyor.
İtalya: İtalya da durum Belçika ile yakın bir konuma sahip. İtalyanlar 180 ülkeye vizesiz gidebiliyor.
İspanya: İspanyollar 177 ülkeye vizesiz gidebiliyor.
Çekya: Çekler de tıpkı İspanyollar gibi 177 ülkeye vizesiz seyahat edebiliyor.
Portekiz: Avrupa'nın en batı noktası Portekiz'de de durum İspanya ve Çekya'ya yakın. Portekizliler 175 ülkeye vizesiz gidebiliyor.
Macaristan: Macarlar 160 ülkeye vizesiz gidebiliyor.
Polonya: Lehler de tıpkı Macarlar gibi 160 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor Yunanistan: Yunan vatandaşları 155 ülkeyi vizesiz ziyaret edebiliyor.
Türkiye: Türkiye listede 57. sırada yer alıyor. Kuzey Amerika ve AB ülkeleri dışında dünyanın hemen hemen her yerine Türk vatandaşları vizesiz ya da elektronik vizeyle seyahat edebiliyor.
Kosova: Kosova, Avrupa'nın en zayıf pasaportu olma özelliği taşıyor. Kıta genelinde Schengen bölgesine vizesiz seyahat edemeyen iki ülkeden biri Kosova. Diğeri ise Türkiye.
Suriye: İç savaş ortamının hüküm sürdüğü Suriye dünyanın en güçsüz pasaportlarından birine sahip. Komşusu Irak da benzer durumda.
Afganistan: Listenin en son sırasında ise 26 yere vizesiz gidebilen Afganistan bulunuyor.
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