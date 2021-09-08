El Salvador’da Bitcoin protestosu

© EPA / Rodrigo SuraOrta Amerika ülkesi El Salvador, Haziran ayında kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasını onaylayarak Bitcoin’i yasal para birimi haline getiren ilk ülke olmuştu.
Orta Amerika ülkesi El Salvador, Haziran ayında kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasını onaylayarak Bitcoin’i yasal para birimi haline getiren ilk ülke olmuştu.
© EPA / Rodrigo SuraBitcoin dün itibariyle ülkede yasal para birimi olarak kullanılmaya başlarken, 1 günde 52 bin dolardan 43 bin doların altına düştü.
Bitcoin dün itibariyle ülkede yasal para birimi olarak kullanılmaya başlarken, 1 günde 52 bin dolardan 43 bin doların altına düştü.
© EPA / Rodrigo SuraBitcoin’in yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine düşmesinin ardından ülkede protestolar patlak verdi.
Bitcoin’in yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine düşmesinin ardından ülkede protestolar patlak verdi.
© EPA / Rodrigo SuraBaşkent San Salvador’da Bitcoin’in yasal bir ödeme aracı olarak kullanımını protesto edenler sokaklara döküldü.
Başkent San Salvador’da Bitcoin’in yasal bir ödeme aracı olarak kullanımını protesto edenler sokaklara döküldü.
© EPA / Rodrigo SuraHükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, caddeleri kapatarak lastikleri ateşe verdi ve havai fişek patlattı.
Hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, caddeleri kapatarak lastikleri ateşe verdi ve havai fişek patlattı.
© EPA / Rodrigo SuraProtestocular, söz konusu adımın Latin Amerika'nın en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador’da ekonomik istikrarsızlığa neden olacağını savunuyor.
Protestocular, söz konusu adımın Latin Amerika'nın en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador’da ekonomik istikrarsızlığa neden olacağını savunuyor.
© EPA / Rodrigo SuraMuhalif siyasiler de protestocuları destekleyerek, Bitcoin’deki düşüşün El Salvador’a 3 milyon dolar kaybettirdiğini belirtti.
Muhalif siyasiler de protestocuları destekleyerek, Bitcoin’deki düşüşün El Salvador’a 3 milyon dolar kaybettirdiğini belirtti.
© EPA / Rodrigo SuraProtestolara ve muhalefetin baskısına rağmen geri adım atmayan El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele ise “Geçmişin paradigmalarını kırmalıyız. El Salvador, birinci dünyaya doğru ilerleme hakkına sahip” dedi.
Protestolara ve muhalefetin baskısına rağmen geri adım atmayan El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele ise “Geçmişin paradigmalarını kırmalıyız. El Salvador, birinci dünyaya doğru ilerleme hakkına sahip” dedi.
© EPA / Rodrigo SuraBazı dükkan sahipleri de uygulamayı destekliyor. Dükkan sahiplerinden Ed Hernandez, “Bunu bir risk olarak görüyorum evet ama hayattaki her şeyde risk var. Başkaları bir kriz gördüğünde, ben bir fırsat görüyorum" ifadelerini kullandı.
Bazı dükkan sahipleri de uygulamayı destekliyor. Dükkan sahiplerinden Ed Hernandez, “Bunu bir risk olarak görüyorum evet ama hayattaki her şeyde risk var. Başkaları bir kriz gördüğünde, ben bir fırsat görüyorum" ifadelerini kullandı.