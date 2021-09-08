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El Salvador’da Bitcoin protestosu
El Salvador’da Bitcoin protestosu
El Salvador’da kripto para birimi Bitcoin’in dün itibariyle yasal para birimi olarak kullanılmaya başlamasının ardından protestolar patlak verdi. Protestoların... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
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фото, protesto, el salvador, eylem, halk, bitcoin, galeri

El Salvador’da Bitcoin protestosu

16:15 08.09.2021
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El Salvador’da kripto para birimi Bitcoin’in dün itibariyle yasal para birimi olarak kullanılmaya başlamasının ardından protestolar patlak verdi. Protestoların yoğun bir şekilde devam ettiği El Salvador'dan görüntüler Sputnik'in galerisinde.
© EPA / Rodrigo SuraOrta Amerika ülkesi El Salvador, Haziran ayında kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasını onaylayarak Bitcoin’i yasal para birimi haline getiren ilk ülke olmuştu.
El Salvador’da Bitcoin protestosu - Sputnik Türkiye
1/9
© EPA / Rodrigo Sura
Orta Amerika ülkesi El Salvador, Haziran ayında kripto para birimi Bitcoin'in ülkede yasal para birimi olarak kullanılmasını onaylayarak Bitcoin’i yasal para birimi haline getiren ilk ülke olmuştu.
© EPA / Rodrigo SuraBitcoin dün itibariyle ülkede yasal para birimi olarak kullanılmaya başlarken, 1 günde 52 bin dolardan 43 bin doların altına düştü.
El Salvador’da Bitcoin protestosu - Sputnik Türkiye
2/9
© EPA / Rodrigo Sura
Bitcoin dün itibariyle ülkede yasal para birimi olarak kullanılmaya başlarken, 1 günde 52 bin dolardan 43 bin doların altına düştü.
© EPA / Rodrigo SuraBitcoin’in yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine düşmesinin ardından ülkede protestolar patlak verdi.
El Salvador’da Bitcoin protestosu - Sputnik Türkiye
3/9
© EPA / Rodrigo Sura
Bitcoin’in yaklaşık 1 ayın en düşük seviyesine düşmesinin ardından ülkede protestolar patlak verdi.
© EPA / Rodrigo SuraBaşkent San Salvador’da Bitcoin’in yasal bir ödeme aracı olarak kullanımını protesto edenler sokaklara döküldü.
El Salvador’da Bitcoin protestosu - Sputnik Türkiye
4/9
© EPA / Rodrigo Sura
Başkent San Salvador’da Bitcoin’in yasal bir ödeme aracı olarak kullanımını protesto edenler sokaklara döküldü.
© EPA / Rodrigo SuraHükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, caddeleri kapatarak lastikleri ateşe verdi ve havai fişek patlattı.
El Salvador’da Bitcoin protestosu - Sputnik Türkiye
5/9
© EPA / Rodrigo Sura
Hükümet karşıtı sloganlar atan protestocular, caddeleri kapatarak lastikleri ateşe verdi ve havai fişek patlattı.
© EPA / Rodrigo SuraProtestocular, söz konusu adımın Latin Amerika'nın en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador’da ekonomik istikrarsızlığa neden olacağını savunuyor.
El Salvador’da Bitcoin protestosu - Sputnik Türkiye
6/9
© EPA / Rodrigo Sura
Protestocular, söz konusu adımın Latin Amerika'nın en fakir ülkelerinden biri olan El Salvador’da ekonomik istikrarsızlığa neden olacağını savunuyor.
© EPA / Rodrigo SuraMuhalif siyasiler de protestocuları destekleyerek, Bitcoin’deki düşüşün El Salvador’a 3 milyon dolar kaybettirdiğini belirtti.
El Salvador’da Bitcoin protestosu - Sputnik Türkiye
7/9
© EPA / Rodrigo Sura
Muhalif siyasiler de protestocuları destekleyerek, Bitcoin’deki düşüşün El Salvador’a 3 milyon dolar kaybettirdiğini belirtti.
© EPA / Rodrigo SuraProtestolara ve muhalefetin baskısına rağmen geri adım atmayan El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele ise “Geçmişin paradigmalarını kırmalıyız. El Salvador, birinci dünyaya doğru ilerleme hakkına sahip” dedi.
El Salvador’da Bitcoin protestosu - Sputnik Türkiye
8/9
© EPA / Rodrigo Sura
Protestolara ve muhalefetin baskısına rağmen geri adım atmayan El Salvador Devlet Başkanı Nayip Bukele ise “Geçmişin paradigmalarını kırmalıyız. El Salvador, birinci dünyaya doğru ilerleme hakkına sahip” dedi.
© EPA / Rodrigo SuraBazı dükkan sahipleri de uygulamayı destekliyor. Dükkan sahiplerinden Ed Hernandez, “Bunu bir risk olarak görüyorum evet ama hayattaki her şeyde risk var. Başkaları bir kriz gördüğünde, ben bir fırsat görüyorum" ifadelerini kullandı.
El Salvador’da Bitcoin protestosu - Sputnik Türkiye
9/9
© EPA / Rodrigo Sura
Bazı dükkan sahipleri de uygulamayı destekliyor. Dükkan sahiplerinden Ed Hernandez, “Bunu bir risk olarak görüyorum evet ama hayattaki her şeyde risk var. Başkaları bir kriz gördüğünde, ben bir fırsat görüyorum" ifadelerini kullandı.
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