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Eşinin boğazını kesip kaçan adam, arazide ölü bulundu
Eşinin boğazını kesip kaçan adam, arazide ölü bulundu
Mardin'de eşi Emine Pulent’i öldürdükten sonra kayıplara karışan Abdulkadir Pulent 5 gün sonra boş bir arazide ölü bulundu. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T07:30+0300
2021-09-08T07:29+0300
yaşam
türkiye
kadın cinayeti
kadına şiddet
ölü
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Mardin’in Savur ilçesine bağlı İçören köyünde geçtiğimiz gün 61 yaşındaki eşi Emine Pulent’i beraber gittikleri üzüm bağında öldüren 62 yaşındaki Abdulkadir Pulent ölü olarak bulundu. Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışan Pulent’in yakalanması için jandarma tarafından olay yerinde başlatılan arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulundu. Yanında av tüfeği bulunan Pulent’in silahla vurulduğu tespit edildi.Pulent’in cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.Eşini öldüren Abdulkadir Pulent’e, 27 yıl önce eniştesini öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 30 yıl hapis verilmiş, Kovid-19 kapsamında yapılan düzenleme ile 15 ay önce şartlı olarak tahliye edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210904/kovid-19-tedbirleri-kapsaminda-sartli-tahliye-olan-sahis-esini-bag-evinde-bogazini-keserek-oldurdu-1048613147.html
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türkiye, kadın cinayeti, kadına şiddet, ölü

Eşinin boğazını kesip kaçan adam, arazide ölü bulundu

07:30 08.09.2021
© AAMorg
Morg - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© AA
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Mardin'de eşi Emine Pulent’i öldürdükten sonra kayıplara karışan Abdulkadir Pulent 5 gün sonra boş bir arazide ölü bulundu.
Mardin’in Savur ilçesine bağlı İçören köyünde geçtiğimiz gün 61 yaşındaki eşi Emine Pulent’i beraber gittikleri üzüm bağında öldüren 62 yaşındaki Abdulkadir Pulent ölü olarak bulundu.
Eşini öldürdükten sonra kayıplara karışan Pulent’in yakalanması için jandarma tarafından olay yerinde başlatılan arama çalışmalarının ardından cansız bedeni bulundu. Yanında av tüfeği bulunan Pulent’in silahla vurulduğu tespit edildi.
Pulent’in cenazesi Mardin Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Eşini öldüren Abdulkadir Pulent’e, 27 yıl önce eniştesini öldürdüğü gerekçesi ile yargılandığı davada 30 yıl hapis verilmiş, Kovid-19 kapsamında yapılan düzenleme ile 15 ay önce şartlı olarak tahliye edilmişti.
ambulans - acil servis - Sputnik Türkiye, 1920, 04.09.2021
YAŞAM
Kovid-19 tedbirleri kapsamında şartlı tahliye olan şahıs, eşini bağ evinde boğazını keserek öldürdü
4 Eylül, 18:05
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