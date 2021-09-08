https://tr.sputniknews.com/20210908/eski-afganistan-cumhurbaskani-esref-gani-ulkeden-ayrildigi-icin-afgan-halkindan-ozur-diledi-1048731687.html

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür diledi

Eski Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, ülkeden ayrıldığı için Afgan halkından özür dileyerek, 'hayatının en zor kararını aldığını' ancak silahların susması... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:31+0300

2021-09-08T16:31+0300

2021-09-08T16:49+0300

afganistan

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Gani, Twitter'dan yayımladığı açıklamada, ülkeyi terk ettiği için Afgan halkından özür dileyerek "Afgan halkına olan bağlılığım hiçbir zaman sarsılmadı ve hayatımın geri kalanında bana rehberlik edecek" dedi.Ülkeyi terk etmenin 'hayatında aldığı en zor karar' olduğunu belirten Gani, "Ancak silahların susması, Kabil'i ve 6 milyon vatandaşı kurtarmanın tek yolu buydu" ifadelerini kullandı. Bu kararı, güvenlik görevlilerinin tavsiyesi üzerine aldığını vurgulayan Gani, şöyle konuştu:Gani, '20 yıl boyunca Afgan halkının demokratik, müreffeh ve egemen bir devlet inşa etme yolunda çalışmasına yardım ettikten sonra, niyetinin asla halkı veya Afganistan'ın geleceği vizyonunu terk etmek olmadığını' vurguladı.Gani, ülkeden ayrılırken Afgan halkına ait milyonlarca doları aldığına ilişkin iddiaların ise gerçeği yansıtmadığını belirtti. Gani, "Doğruluğumu kanıtlamak için BM himayesinde veya diğer herhangi bir uygun organ altında resmi bir mali soruşturma denetimini memnuniyetle karşılıyorum" dedi.Eşref Gani, 15 Ağutos'ta Taliban’ın başkent Kabil’i kuşatmasının ardından ailesiyle birlikte ülkeyi terk etmişti.

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afganistan