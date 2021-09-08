https://tr.sputniknews.com/20210908/eski-fransa-kralicesi-marie-antoinettee-ait-elmasla-kapli-2-bilezik-acik-artirmaya-cikarilacak-1048721430.html
Eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’e ait elmasla kaplı 2 bilezik açık artırmaya çıkarılıyor
Eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’e ait elmasla kaplı 2 bilezik açık artırmaya çıkarılıyor
Uluslarası Müzayede evi Christie's, eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'e ait üzeri 112 elmasla kaplı 2 bileziğin 9 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentindeki... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T13:18+0300
2021-09-08T13:18+0300
2021-09-08T13:23+0300
yaşam
fransa
elmas
açık artırma
satış
christie's müzayede evi
müzayede
marie antoinette
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Uluslarası Müzayede evi Christie's tarafından yapılan açıklamada, eski Fransız Kraliçesi Marie Antoinette'e ait 2 elmas bileziğin 9 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde açık artırmaya çıkacağını kaydetti. Her biri 3 sıra elmastan oluşan 2 bileziğin bir araya getirilerek kolye olarak da takılabileceğini belirten Christie's, 140 ila 150 karat içerdiğini tahmin edilen bileklerin her birinin 112 elmasla kaplı olduğunu ifade etti. Christie's, takım halinde satılacak bileklerin ise 2 ila 4 milyon dolar arasında değere sahip olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Ayrıca Christie's, Eski Kraliçe Marie Antoinette'in 1776'da tahta çıktıktan 2 yıl sonra Paris'teki kuyumcu Charles August Boehmer'den bilezikleri sipariş ettiğini ve kraliçenin bileziklere, o dönem çok büyük bir miktar olan 250 bin eski Fransız lirası ödediğine dikkat çekti.Christie's Mücevher Uzmanı Marie-Cecile Cisamolo yaptığı açıklamada ise, bileziklerin değerine ilişkin bu tahminin sadece elmasların gerçek değerini değil, aynı zamanda ünlü Kraliçe Marie Antoinette tarafından takılan mücevherleri takma ihtimalini de içerdiğini ifade etti.Öte yandan 2018 yılında Marie Antoinette'e ait olan ve üzerinde doğal inci ve elmas bulunan bir kolyenin değeri, Sotheby's müzayede evi tarafından 1 ila 2 milyon dolar olarak tahmin edilmiş, fakat kolye 36 milyon dolara satılmıştı. Fransa'nın devrimden önceki son Kraliçesi Antoinette, Ekim 1793'te 37 yasında Fransız Devrimi esnasında 'Vatan hainliği' ile suçlanarak giyotinle idam edilmişti.
https://tr.sputniknews.com/20200604/marie-antoinette-ile-sevgilisinin-mektuplarindaki-ask-sozleri-desifre-edildi-1042187864.html
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fransa, elmas, açık artırma, satış, christie's müzayede evi, müzayede, marie antoinette
Eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette’e ait elmasla kaplı 2 bilezik açık artırmaya çıkarılıyor
13:18 08.09.2021 (güncellendi: 13:23 08.09.2021)
Uluslarası Müzayede evi Christie's, eski Fransa Kraliçesi Marie Antoinette'e ait üzeri 112 elmasla kaplı 2 bileziğin 9 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentindeki Christie's müzayede evinde ilk kez açık artırmaya çıkarılacağını duyurdu.
Uluslarası Müzayede evi Christie's tarafından yapılan açıklamada, eski Fransız Kraliçesi Marie Antoinette'e ait 2 elmas bileziğin 9 Kasım'da İsviçre'nin Cenevre kentinde açık artırmaya çıkacağını kaydetti.
Her biri 3 sıra elmastan oluşan 2 bileziğin bir araya getirilerek kolye olarak da takılabileceğini belirten Christie's, 140 ila 150 karat içerdiğini tahmin edilen bileklerin her birinin 112 elmasla kaplı olduğunu ifade etti.
Christie's, takım halinde satılacak bileklerin ise 2 ila 4 milyon dolar arasında değere sahip olacağının tahmin edildiğini bildirdi. Ayrıca Christie's, Eski Kraliçe Marie Antoinette'in 1776'da tahta çıktıktan 2 yıl sonra Paris'teki kuyumcu Charles August Boehmer'den bilezikleri sipariş ettiğini ve kraliçenin bileziklere, o dönem çok büyük bir miktar olan 250 bin eski Fransız lirası ödediğine dikkat çekti.
Christie's Mücevher Uzmanı Marie-Cecile Cisamolo yaptığı açıklamada ise, bileziklerin değerine ilişkin bu tahminin sadece elmasların gerçek değerini değil, aynı zamanda ünlü Kraliçe Marie Antoinette tarafından takılan mücevherleri takma ihtimalini de içerdiğini ifade etti.
Öte yandan 2018 yılında Marie Antoinette'e ait olan ve üzerinde doğal inci ve elmas bulunan bir kolyenin değeri, Sotheby's müzayede evi tarafından 1 ila 2 milyon dolar olarak tahmin edilmiş, fakat kolye 36 milyon dolara satılmıştı.
Fransa'nın devrimden önceki son Kraliçesi Antoinette, Ekim 1793'te 37 yasında Fransız Devrimi esnasında 'Vatan hainliği' ile suçlanarak giyotinle idam edilmişti.