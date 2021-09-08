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'Filenin Efeleri' üst tura yükseldi
'Filenin Efeleri' üst tura yükseldi
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle bir... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T22:36+0300
2021-09-08T22:36+0300
2021-09-08T22:37+0300
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türkiye
'Filenin Efeleri' üst tura yükseldi 22:36 08.09.2021 (güncellendi: 22:37 08.09.2021)
A Milli Erkek Voleybol Takımı, 2021 Avrupa Şampiyonası C Grubu'ndaki 5. ve son maçında Finlandiya'ya 3-2 yenildi. Türkiye, 3 galibiyet ve 2 mağlubiyetle bir üst tura yükseldi. Filenin Efeleri, son 16 turunda Sırbistan ile oynayacak.