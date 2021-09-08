Geliniyle birlikte oğlundan şiddet gören kadın bıçağı kendi boynuna dayayıp yardım istedi

Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu bağımlısı 32 yaşındaki Samet S. isimli kişinin şiddetine maruz kalan annesi 60 yaşındaki Atiye S. ve karısı 30 yaşındaki Hayel S. Cumhuriyet Meydanı'nda seslerini duyurmak için bıçaklı eylem yaptı. Anne Atiye S. elinde bıçak ile "Keseyim mi? Tak etti canıma" diyerek yaşadıkları şiddet sonrası isyanını dile getirdi.Anadolu Ajansı'nın haberine göre seslerini duyurmak için bıçak ile kendilerini kesme tehdidinde bulunan gelin kaynana polisin ikna çalışmaları sonrasında çıktıkları Atatürk büstünden indirildi.Bıçaklı eylem yapan gelin ve kayınvalidenin yakınları "Çok mücadele edildi. Çocuk kafayı yedi. Şizofren oldu. 3 aydır işkence var. Sabaha kadar karısını dövüyor. Annesini dövüyor. Beni dövdü. Dayısını dövüyor. Alayımızı dövüyor. Şikayet ediyoruz. Sabaha salıyorlar. Biz korku ile yaşıyoruz. Benim ablamın istediği tek şey çocuğunu yatırsınlar tedavi görsün. Ablamın gitmediği hiçbir yer kalmadı" dedi.Konuyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Balıkesir'de uyuşturucu bağımlısı eşinden şiddet gördükleri için isyan eden karısı ile annesi, ellerine aldıkları ekmek bıçaklarıyla eylem yaptı. 60 yaşındaki kadın, bıçağı boğazına dayayarak "Keseyim mi? Tak etti canıma" diye isyan etti.
Balıkesir'in Edremit ilçesinde uyuşturucu bağımlısı 32 yaşındaki Samet S. isimli kişinin şiddetine maruz kalan annesi 60 yaşındaki Atiye S. ve karısı 30 yaşındaki Hayel S. Cumhuriyet Meydanı'nda seslerini duyurmak için bıçaklı eylem yaptı. Anne Atiye S. elinde bıçak ile "Keseyim mi? Tak etti canıma" diyerek yaşadıkları şiddet sonrası isyanını dile getirdi.
Bıçaklı eylem yapan gelin ve kayınvalidenin yakınları"Çok mücadele edildi. Çocuk kafayı yedi. Şizofren oldu. 3 aydır işkence var. Sabaha kadar karısını dövüyor. Annesini dövüyor. Beni dövdü. Dayısını dövüyor. Alayımızı dövüyor. Şikayet ediyoruz. Sabaha salıyorlar. Biz korku ile yaşıyoruz. Benim ablamın istediği tek şey çocuğunu yatırsınlar tedavi görsün. Ablamın gitmediği hiçbir yer kalmadı" dedi.