https://tr.sputniknews.com/20210908/getir-etilerde-gayrimenkul-almak-icin-gorusmeler-yapiyor-1048720716.html

Getir, Etiler'de gayrimenkul almak için görüşmeler yapıyor

Getir, Etiler'de gayrimenkul almak için görüşmeler yapıyor

Getir'in Doğuş Center'ın Etiler’deki 47 birimini almak için görüşmeler gerçekleştirdiği açıklandı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T12:58+0300

2021-09-08T12:58+0300

2021-09-08T12:58+0300

ekonomi

türkiye

gayrimenkul

uygulama

teslimat

doğuş

getir

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Doğuş Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı, İstanbul Beşiktaş’taki Doğuş Center Etiler binasındaki 47 adet bağımsız bölümün tamamının satışı için Getir Perakende Lojistik ile görüşmelere başlandığını duyurdu.Türkiye merkezli teslimat uygulaması Getir, Doğuş Center Etiler’de kiracı olarak bulunuyor. Bloomberg HT'de yer alan habere göre; Getir daha önce de Doğuş Holding'in ortaklığı olan n11 için stratejik görüşmelere başlandığını duyurmuştu. Getir Kurucusu Nazım Salur, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Getir n11.com'a stratejik yatırım yapacak. Öngörüşmeler tamam. Sözü kestik darısı nikaha" ifadelerini kullanmıştı. Getir farklı alanlara yönelmiştiHaziran ayında son fonlama turunu tamamlayan Getir, aldığı 555 milyon dolarlık yatırımla 5 milyar dolarlık değerlemeye ulaşmıştı. Haziran'daki fonlama turunun ardından Salur, sağlanan yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işleri daha hızlı büyütmeyi hem de yeni ülkelerde faaliyete geçmeyi hedeflediklerini belirtmişti. Bu fonlamanın ardından Getir, Temmuz'da Avrupa pazarında bazı satın almalara imza atmıştı. Şirket hızlı market teslimatı sektöründe faaliyet gösteren Blok uygulamasının tamamını satın alarak, Barselona, Madrid ve Milano’da kendi adıyla hizmet vermeye başlayacağını duyurmuştu.Böylelikle Getir, Avrupa'da hizmet verdiği ülke sayısını 7'ye çıkarmıştı. Takip eden dönemde de araç paylaşım uygulaması Moov'a yatırım kararı alınmıştı. Şirket, Anadolu Grubu iştiraklerinden Çelik Motor ile araç kiralama platformu Moov'un yüzde 75 hissesini satın almak için Ağustos ayında bağlayıcı olmayan bir mutabakat sağlamıştı.Taraflarca sağlanmış mutabakata göre Moov'un sermayesini temsil eden payların yüzde 75'inin devir bedeli, 16 milyon dolar tutarı üzerine Moov'un kapanış tarihindeki bilançosunda yer alan araçlara ilişkin varlık ve yükümlülüklerinin netleştirilmesi ile hesaplanacak tutarın yüzde 75 oranındaki kısmının eklenmesi/çıkarılması şeklinde hesaplanacak.

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türkiye, gayrimenkul, uygulama, teslimat, doğuş, getir