https://tr.sputniknews.com/20210908/gobeklitepe-sanal-gerceklik-ortamina-uyarlanarak-istanbulda-sergilenecek-1048732220.html

Göbeklitepe, sanal gerçeklik ortamına uyarlanarak İstanbul'da sergilenecek

Göbeklitepe, sanal gerçeklik ortamına uyarlanarak İstanbul'da sergilenecek

Göbeklitepe'nin dijital model ikizi çıkarıldı. Yüzde 80 bindirme oranı ile çekilmiş bin 800 adet yüksek çözünürlüklü fotoğraf ile yapılan çalışmanın sonucunda... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T16:38+0300

2021-09-08T16:38+0300

2021-09-08T16:38+0300

yaşam

istanbul

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ibb

istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)

müze

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göbeklitepe

sanal gerçeklik

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki BİMTAŞ, Göbeklitepe'nin dijital model ikizini çıkardı. Şirket yersel lazer tarama, mobil ve hava lidar teknolojisi, drone filosu ve uzman ekipleri ile İstanbul'da çok sayıda kültür varlığı ve tarihi alanın dijital ikizini oluşturarak, VR teknolojisine uygun hale getirdi. Süleymaniye Camii, Yerebatan Sarnıcı, Taksim ve Bakırköy Meydanları, Kuzguncuk Semti ve daha birçok yerde bu teknolojilerden yararlanan ekipler, Şanlıurfa il merkezinin 18 kilometre kuzeydoğusunda bulunan Göbeklitepe'nin de dijital model ikizini çıkarttı. 1963 yılında keşfedilen ve esas değeri 1994 yılında kazı çalışmalarının başlatılması ile ortaya çıkan Göbeklitepe, bu çalışma sayesinde sanal gerçeklik ortamında Kadıköy'deki Müze Gazhane'de gezilebilecek.3 boyutlu, yüksek detay seviyesine sahipGöbeklitepe'nin dijital model ikizi, yüzde 80 bindirme oranı ile çekilmiş bin 800 adet fotoğrafın, milimetrik hassasiyette veri üreten fotogrametri yazılımları ile hesaplanarak elde edildi. 3 boyutlu, yüksek detay seviyesine sahip dijital model ikizi bir dizi tamamlama ve optimizasyon aşamalarından geçirilerek, oyun motoru altyapısı ile sanal gerçeklik ortamına taşındı. Bu çalışma ile elde edilen yüksek çözünürlüklü model, çevrimiçi alt yapıda sanatsal ve kültürel faaliyetlere ev sahipliği yapabilme özelliğine sahip.'Etrafında dolanırken göremeyeceğiniz detayları aslında bu kopya üzerinden görebiliyorsunuz'Proje hakkında bilgi veren İstanbul Planlama Ajansı Koordinatörü ve BİMTAŞ Genel Müdür Yardımcısı Nazım Akkoyunlu, dijital kopya ile Göbeklitepe'nin her detayının incelenebildiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı: 'Dünyaya mal olmuş bu alanı, nasıl daha geniş kitlelere duyurabiliriz sorusuyla gelişen bir fikir'Akkoyunlu, şöyle devam etti:Çok yakında Müze Gazhane'deVatandaşların bu çalışmaları nerede ve ne zaman deneyimleyebileceği sorusuna ise Akkoyunlu, "Göbeklitepe dediğim bir prototip. Bizim birçok alanda çalışmamız var. Süleymaniye Camii'nden tutun da Selimiye Camii'ne, Yerebatan Sarnıcı'na ve tarihi semtlerimize yönelik birçok modelimiz var. Bunların hepsini biz farklı dönemlerde, farklı etkinlikler vesilesiyle yayınlıyoruz. Mesela burasıyla ilgili Kültür Varlıkları Daire Başkanlığımız ile, bu anlamda ürettiğimiz ürünlerin Müze Gazhane'de sergilenmesine yönelik bir etkinlik dizisinin duyurusunu, önümüzdeki haftalarda yapacağız. Bunların tanıtımına, halkla paylaşılmasına ve bu tür bilinçlendirici etkinliklerin devam etmesine yönelik bir program üzerinde, Kültür Varlıkları Daire Başkanlığımız ile çalışıyoruz. Çok büyük olasılıkla Müze Gazhane içerisinde böyle bir etkinliği, çok kısa bir süre içerisinde sizlerle paylaşacağız" diye yanıt verdi.

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istanbul, türkiye, ibb, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), müze, sergi, göbeklitepe, sanal gerçeklik, sanal gerçeklik ortamları