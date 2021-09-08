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Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, Atatürk’ün anlatıldığı kitabı toplatma kararı aldı
Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, Atatürk’ün anlatıldığı kitabı toplatma kararı aldı
Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, orta eğitimde kullanılan "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitapta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir bölümün... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T19:30+0300
2021-09-08T19:30+0300
güney kıbrıs
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Güney Kıbrıs basınında yer alan habere göre, Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere İngilizce ders kitabının Atatürk'ün "Türkiye'nin Muhteşem Kahramanı" başlığı altında işlendiği 36'ncı sayfasının yırtılması talimatı verilen genelge ile ilgili yazılı açıklama yaparak, kitabın "uygunsuz" değerlendirildiğini ve tümden toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.Bakanlık genelgeyi, kitabın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bilgi içerdiğinin "henüz dün saptanması" gerekçesi ile savundu."Okul kitapları içerisinde Atatürk'ün kişiliği ve liderliğinin lanse edildiği ifadeler olmasının kabul edilemeyeceğinin" savunulduğu açıklamada, "Bugün kamuoyundan gelen yorumlara, bazı eleştirilere ve/veya yüzeysel enternasyonalizme bakılmaksızın, yarı işgal altındaki Kıbrıs'ta Türkiye'nin bölge halklarına karşı tarihi suçlarının ihmali veya dolaylı kabulünün yeri yoktur. Bu nedenlerle kitap tamamen uygunsuz ve kabul edilemez olarak değerlendiriliyor ve bir çözüm bulunana kadar toplatılıyor." ifadeleri yer aldı.'Atatürk sayfalarını yırtın' talimatı gelmiştiGüney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği belirtilmişti.
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güney kıbrıs

Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, Atatürk’ün anlatıldığı kitabı toplatma kararı aldı

19:30 08.09.2021
© SigmaliveGüney Kıbrıs'tan 'Atatürk sayfalarını yırtın' talimatı
Güney Kıbrıs'tan 'Atatürk sayfalarını yırtın' talimatı - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Sigmalive
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Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, orta eğitimde kullanılan "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitapta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anlatan bir bölümün yer alması dolayısıyla kitabın toplatılması yönünde karar aldı.
Güney Kıbrıs basınında yer alan habere göre, Eğitim Bakanlığı, öğretmenlere İngilizce ders kitabının Atatürk'ün "Türkiye'nin Muhteşem Kahramanı" başlığı altında işlendiği 36'ncı sayfasının yırtılması talimatı verilen genelge ile ilgili yazılı açıklama yaparak, kitabın "uygunsuz" değerlendirildiğini ve tümden toplatılmasına karar verildiğini açıkladı.
Bakanlık genelgeyi, kitabın Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bilgi içerdiğinin "henüz dün saptanması" gerekçesi ile savundu.
"Okul kitapları içerisinde Atatürk'ün kişiliği ve liderliğinin lanse edildiği ifadeler olmasının kabul edilemeyeceğinin" savunulduğu açıklamada, "Bugün kamuoyundan gelen yorumlara, bazı eleştirilere ve/veya yüzeysel enternasyonalizme bakılmaksızın, yarı işgal altındaki Kıbrıs'ta Türkiye'nin bölge halklarına karşı tarihi suçlarının ihmali veya dolaylı kabulünün yeri yoktur. Bu nedenlerle kitap tamamen uygunsuz ve kabul edilemez olarak değerlendiriliyor ve bir çözüm bulunana kadar toplatılıyor." ifadeleri yer aldı.

'Atatürk sayfalarını yırtın' talimatı gelmişti

Güney Kıbrıs Eğitim Bakanlığı, orta eğitim öğretmenlerinden, "Oxford Discover Futures 3 Workbook" isimli kitabı öğrencilere dağıtmadan önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile ilgili bölümün yer aldığı 36'ncı sayfasını "yırtmaları" yönünde talimat içeren genelge gönderdiği belirtilmişti.
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