Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Putin'den Charles Michel'e: Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu düzenlemesi provokatif bir eylem
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar.
https://tr.sputniknews.com/20210908/haliliye-belediyesinden-itu-tip-fakultesini-kazanan-ogrenciler-afisleriyle-ilgili-aciklama-1048725818.html
Haliliye Belediyesi'nden 'İTÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler' afişleriyle ilgili açıklama
Haliliye Belediyesi'nden 'İTÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler' afişleriyle ilgili açıklama
Bazı öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) tıp fakültesini kazandığını gösteren hatalı afişlerle ilgili Haliliye Belediyesi'nden açıklama geldi... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T14:44+0300
2021-09-08T14:45+0300
türkiye
haliliye belediyesi
öğrenci
itü
afiş
tıp fakültesi
istifa
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048725629_0:7:641:368_1920x0_80_0_0_67f5ad470d64a25f3c0f19aaa222d0a5.jpg
Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, 'Gençlik merkezlerimizin gurur tablosu' başlığıyla sokaklara astığı afişte bazı öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) tıp fakültesini kazandığını duyurdu.Afişler, İTÜ'de tıp fakültesi olmaması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, "Öğrencilerin sehven yapmış olduğu hatalı bildirimden dolayı bir yanlışlık olduğu belirtilmiştir. Öğrencilerimizin yerleştirme belgelerini kontrol edebilirsiniz" dedi.Çiçek, bir diğer paylaşımında öğrencilerin hangi bölümleri kazandıklarını gösteren ekran görüntülerine yer verdi.Tartışmalara neden olan afişlerde 'İTÜ Tıp Fakültesi'ni kazandığı' ileri sürülen öğrencilerin, Harran Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin tıp fakültelerine yerleştikleri görüldü.Hatalı afişler istifa getirdiÖte yandan Haliliye Belediyesi Gençlik Merkezi Bina Sorumlusu Emre Kaya, hatalı afişlerle ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Kaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Tüm sorumluluk şahsıma aittir bu yüzden görevimden ayrılıyorum. İlgililere duyurulur" dedi.
türkiye
haliliye belediyesi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048725629_0:0:507:380_1920x0_80_0_0_e3bbba7cf1b7b4c0e5ae1da546370a9d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
haliliye belediyesi, öğrenci, itü, afiş, tıp fakültesi, istifa

Haliliye Belediyesi'nden 'İTÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler' afişleriyle ilgili açıklama

14:44 08.09.2021 (güncellendi: 14:45 08.09.2021)
© Fotoğraf : Twitter Haliliye Belediyesi
Haliliye Belediyesi - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Fotoğraf : Twitter
Abone ol
Bazı öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) tıp fakültesini kazandığını gösteren hatalı afişlerle ilgili Haliliye Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Öğrencilerin sehven yapmış olduğu hatalı bildirimden dolayı bir yanlışlık olduğu belirtilmiştir" dendi. Hatalı afişlerin düzeltildiği görüldü.
Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, 'Gençlik merkezlerimizin gurur tablosu' başlığıyla sokaklara astığı afişte bazı öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) tıp fakültesini kazandığını duyurdu.
Afişler, İTÜ'de tıp fakültesi olmaması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.
Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, "Öğrencilerin sehven yapmış olduğu hatalı bildirimden dolayı bir yanlışlık olduğu belirtilmiştir. Öğrencilerimizin yerleştirme belgelerini kontrol edebilirsiniz" dedi.
Çiçek, bir diğer paylaşımında öğrencilerin hangi bölümleri kazandıklarını gösteren ekran görüntülerine yer verdi.
Tartışmalara neden olan afişlerde 'İTÜ Tıp Fakültesi'ni kazandığı' ileri sürülen öğrencilerin, Harran Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin tıp fakültelerine yerleştikleri görüldü.
© Twitter
- Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© Twitter

Hatalı afişler istifa getirdi

Öte yandan Haliliye Belediyesi Gençlik Merkezi Bina Sorumlusu Emre Kaya, hatalı afişlerle ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Kaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Tüm sorumluluk şahsıma aittir bu yüzden görevimden ayrılıyorum. İlgililere duyurulur" dedi.
010000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
15:19Rekabet Kurumu, Coca Cola'dan alınan taahhütleri duyurdu
15:14Putin'den Charles Michel'e: Ukrayna yönetiminin Kırım Platformu düzenlemesi provokatif bir eylem
15:11Almanya ve ABD öncülüğünde 20'den fazla ülke Afganistan politikasını görüşecek
14:57Dev Larry Kasırgası uzaydan görüntülendi
14:57Vedomosti: Yandex, Rus internet ağı tarihindeki en büyük DDoS saldırısına uğradı
14:49DEVA partisi kurucularından Ahmet Edip Uğur vefat etti
14:46Güney Kıbrıs'tan 'Atatürk sayfalarını yırtın' talimatı
14:44Haliliye Belediyesi'nden 'İTÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler' afişleriyle ilgili açıklama
14:43CHP lideri Kılıçdaroğlu: Can çekişen tarımımızı ve çiftçimizi bitirmeye yeminli bir Erdoğan var
14:34Aşı karşıtlığından Afganistan'a dek son alametler: Zizek Taliban'dan çıkarılması gereken dersi yazdı
14:33Sabah gazetesi yazarı Güngör'den gıda fiyatları artışına eleştiri: Tavuklar altın mı yumurtluyor?
14:31CHP'li Salıcı, Erbil dönüşü konuştu: Ortadoğu Barış ve İşbirliği Teşkilatı Girişimini önerdik
14:30Tilki yanardağı görüntüleyen kamerayı çalıp kaçtı
14:28Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro: Sadece Tanrı beni iktidardan uzaklaştırabilir
14:28Rusya’da binada patlama: İki kişi hayatını kaybetti
14:22Ders dinlerken fenalaşan lise öğrencisi hayatını kaybetti
14:16Fırıncılar ekmeğe yüzde 21 zam istedi
14:13Paris'te kritik gün: 2015 terör saldırıları davası başlıyor
14:13Yıldız Tilbe'den yalanlama: 'Aşı maşı olmayacağım'
14:01Ziraat Odaları Birliği’nden ‘ayçiçek yağı’ uyarısı: ‘Lüks tüketim maddesi olabilir’