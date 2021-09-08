Haliliye Belediyesi'nden 'İTÜ Tıp Fakültesi'ni kazanan öğrenciler' afişleriyle ilgili açıklama

Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, 'Gençlik merkezlerimizin gurur tablosu' başlığıyla sokaklara astığı afişte bazı öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) tıp fakültesini kazandığını duyurdu.Afişler, İTÜ'de tıp fakültesi olmaması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu. Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, "Öğrencilerin sehven yapmış olduğu hatalı bildirimden dolayı bir yanlışlık olduğu belirtilmiştir. Öğrencilerimizin yerleştirme belgelerini kontrol edebilirsiniz" dedi.Çiçek, bir diğer paylaşımında öğrencilerin hangi bölümleri kazandıklarını gösteren ekran görüntülerine yer verdi.Tartışmalara neden olan afişlerde 'İTÜ Tıp Fakültesi'ni kazandığı' ileri sürülen öğrencilerin, Harran Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin tıp fakültelerine yerleştikleri görüldü.Hatalı afişler istifa getirdiÖte yandan Haliliye Belediyesi Gençlik Merkezi Bina Sorumlusu Emre Kaya, hatalı afişlerle ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Kaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Tüm sorumluluk şahsıma aittir bu yüzden görevimden ayrılıyorum. İlgililere duyurulur" dedi.
Bazı öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) tıp fakültesini kazandığını gösteren hatalı afişlerle ilgili Haliliye Belediyesi'nden açıklama geldi. Açıklamada "Öğrencilerin sehven yapmış olduğu hatalı bildirimden dolayı bir yanlışlık olduğu belirtilmiştir" dendi. Hatalı afişlerin düzeltildiği görüldü.
Şanlıurfa'da Haliliye Belediyesi, 'Gençlik merkezlerimizin gurur tablosu' başlığıyla sokaklara astığı afişte bazı öğrencilerin İstanbul Teknik Üniversitesi'nde (İTÜ) tıp fakültesini kazandığını duyurdu.
Afişler, İTÜ'de tıp fakültesi olmaması nedeniyle sosyal medyada gündem oldu.
Konuyla ilgili kişisel Twitter hesabından açıklama yapan Haliliye Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürü Ahmet Hamdi Çiçek, "Öğrencilerin sehven yapmış olduğu hatalı bildirimden dolayı bir yanlışlık olduğu belirtilmiştir. Öğrencilerimizin yerleştirme belgelerini kontrol edebilirsiniz" dedi.
Çiçek, bir diğer paylaşımında öğrencilerin hangi bölümleri kazandıklarını gösteren ekran görüntülerine yer verdi.
Tartışmalara neden olan afişlerde 'İTÜ Tıp Fakültesi'ni kazandığı' ileri sürülen öğrencilerin, Harran Üniversitesi, İstanbul Aydın Üniversitesi ve İstanbul Sağlık ve Teknoloji Üniversitesi’nin tıp fakültelerine yerleştikleri görüldü.
Öte yandan Haliliye Belediyesi Gençlik Merkezi Bina Sorumlusu Emre Kaya, hatalı afişlerle ilgili tüm sorumluluğun kendisine ait olduğunu söyledi. Kaya, kişisel Twitter hesabında yaptığı paylaşımda "Tüm sorumluluk şahsıma aittir bu yüzden görevimden ayrılıyorum. İlgililere duyurulur" dedi.
Haliliye Belediyesi olarak 6 Eylül itibariyle başlayan yeni kayıtlarımız ile yine yeniden bu memleketin evlatlarını üniversiteli yapacağız inşallah…
Yapılan hata sonucunda tüm sorumluluk şahsıma aittir bu yüzden görevimden ayrılıyorum.İlgililere duyurulur… https://t.co/voAktxAIme