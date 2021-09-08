https://tr.sputniknews.com/20210908/hamileyken-koronaviruse-yakalanan-iki-kadin-hayatini-kaybetti-1048728510.html

Hamileyken koronavirüse yakalanan iki kadın hayatını kaybetti

Hamileyken koronavirüse yakalanan iki kadın hayatını kaybetti

Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde doğum yapan iki anne koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Testi pozitif çıkan annelerden biri doğumdan 10 gün... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T15:32+0300

2021-09-08T15:32+0300

2021-09-08T15:32+0300

koronavirüs

türkiye

antalya

hamile

koronavirüs

kovid-19

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İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 30 yaşındaki Ceylin Göktaş isimli kadın hastanede doğum yaptı. Doğumdan bir gün sonra ise koronavirüs belirtileri başladı. Ceylin Göktaş, hemen hastanede tedavi altına alındı.Göktaş, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Finike ilçesinde ise hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, koronavirüse yakalandı. Nursel Aksoy’un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla aldılar. Bebeklerden birinde koronavirüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu.Ancak anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.

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Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, antalya, hamile, koronavirüs, kovid-19