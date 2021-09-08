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Hamileyken koronavirüse yakalanan iki kadın hayatını kaybetti
Hamileyken koronavirüse yakalanan iki kadın hayatını kaybetti
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde doğum yapan iki anne koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Testi pozitif çıkan annelerden biri doğumdan 10 gün... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T15:32+0300
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koronavirüs
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antalya
hamile
koronavirüs
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İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 30 yaşındaki Ceylin Göktaş isimli kadın hastanede doğum yaptı. Doğumdan bir gün sonra ise koronavirüs belirtileri başladı. Ceylin Göktaş, hemen hastanede tedavi altına alındı.Göktaş, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Finike ilçesinde ise hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, koronavirüse yakalandı. Nursel Aksoy’un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla aldılar. Bebeklerden birinde koronavirüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu.Ancak anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
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türkiye, antalya, hamile, koronavirüs, kovid-19

Hamileyken koronavirüse yakalanan iki kadın hayatını kaybetti

15:32 08.09.2021
© İHA / RAMAZAN SARIKAYALIHamileyken koronavirüse yakalanan iki kadın hayatını kaybetti
Hamileyken koronavirüse yakalanan iki kadın hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© İHA / RAMAZAN SARIKAYALI
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Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde doğum yapan iki anne koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Testi pozitif çıkan annelerden biri doğumdan 10 gün sonra ölürken diğerinin ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Sağlıklı olan bebeklerden ikiz bebeklerin birinde de koronavirüs tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 30 yaşındaki Ceylin Göktaş isimli kadın hastanede doğum yaptı. Doğumdan bir gün sonra ise koronavirüs belirtileri başladı. Ceylin Göktaş, hemen hastanede tedavi altına alındı.
Göktaş, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Finike ilçesinde ise hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, koronavirüse yakalandı. Nursel Aksoy’un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla aldılar. Bebeklerden birinde koronavirüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu.
Ancak anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
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