Hamileyken koronavirüse yakalanan iki kadın hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 30 yaşındaki Ceylin Göktaş isimli kadın hastanede doğum yaptı. Doğumdan bir gün sonra ise koronavirüs belirtileri başladı. Ceylin Göktaş, hemen hastanede tedavi altına alındı.Göktaş, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.Finike ilçesinde ise hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, koronavirüse yakalandı. Nursel Aksoy’un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla aldılar. Bebeklerden birinde koronavirüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu.Ancak anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.
Antalya'nın Kumluca ve Finike ilçelerinde doğum yapan iki anne koronavirüs sebebiyle hayatını kaybetti. Testi pozitif çıkan annelerden biri doğumdan 10 gün sonra ölürken diğerinin ikiz bebekleri sezaryenle alındı. Sağlıklı olan bebeklerden ikiz bebeklerin birinde de koronavirüs tespit edildi.
İhlas Haber Ajansı'nın aktardığına göre, Antalya'nın Kumluca ilçesinde, 30 yaşındaki Ceylin Göktaş isimli kadın hastanede doğum yaptı. Doğumdan bir gün sonra ise koronavirüs belirtileri başladı. Ceylin Göktaş, hemen hastanede tedavi altına alındı.
Göktaş, 10 günlük tedavi sürecinin ardından yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Finike ilçesinde ise hamile olan ve doğumuna bir ay kalan Nursel Aksoy, koronavirüse yakalandı. Nursel Aksoy’un durumu ağırlaşınca ikiz bebekleri sezaryen yoluyla aldılar. Bebeklerden birinde koronavirüs tespit edilirken diğeri sağlıklı bir şekilde doğdu.
Ancak anne Nursel Aksoy operasyondan kısa bir süre sonra hayatını kaybetti.