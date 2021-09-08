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Hasandağı’ndan havalanan Macar paraşütçü, Niğde’de patates tarlasına düştü
Hasandağı’ndan havalanan Macar paraşütçü, Niğde’de patates tarlasına düştü
Niğde’de Hasandağı’ndan havalanan Macaristanlı kadın yamaç paraşütçü, patates tarlasına düşerek yaralandı. 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T18:54+0300
2021-09-08T18:56+0300
yaşam
niğde
yamaç paraşütü
düşüş
patates
tarla
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Aksaray’da düzenlenen Paragliding World Cup Aksaray 2021 Yarışması kapsamında 38 yaşındaki Macaristan uyruklu yamaç paraşütçüsü Adel M. Hasandağı’ndan havalandı. Bir süre havada süzülen Adel M., Çiftlik ilçesi Ovalıbağ bölgesine geldiği sırada rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybederek patates tarlasına düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sporcu ambulansla Aksaray’da özel bir hastaneye sevk edildi.
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niğde, yamaç paraşütü, düşüş, patates, tarla

Hasandağı’ndan havalanan Macar paraşütçü, Niğde’de patates tarlasına düştü

18:54 08.09.2021 (güncellendi: 18:56 08.09.2021)
© DHAHasandağı’ndan havalanan Macar paraşütçü, Niğde’de patates tarlasına düştü
Hasandağı’ndan havalanan Macar paraşütçü, Niğde’de patates tarlasına düştü - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
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Niğde’de Hasandağı’ndan havalanan Macaristanlı kadın yamaç paraşütçü, patates tarlasına düşerek yaralandı.
Aksaray’da düzenlenen Paragliding World Cup Aksaray 2021 Yarışması kapsamında 38 yaşındaki Macaristan uyruklu yamaç paraşütçüsü Adel M. Hasandağı’ndan havalandı.
Bir süre havada süzülen Adel M., Çiftlik ilçesi Ovalıbağ bölgesine geldiği sırada rüzgarın etkisiyle paraşütün kontrolünü kaybederek patates tarlasına düştü.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Yaralanan sporcu ambulansla Aksaray’da özel bir hastaneye sevk edildi.
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