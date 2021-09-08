https://tr.sputniknews.com/20210908/hindistanda-yolda-yuruyen-yasli-adama-sirtlan-saldirdi-1048711072.html

Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı

Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı

Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı. Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T07:26+0300

2021-09-08T07:26+0300

2021-09-08T07:25+0300

dünya

hindistan

saldırı

sırtlan

müdahale

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Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentindeki Khed Taluka’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı. Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi. Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade ettiler. Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.

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hindistan, saldırı, sırtlan, müdahale