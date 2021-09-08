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https://tr.sputniknews.com/20210908/hindistanda-yolda-yuruyen-yasli-adama-sirtlan-saldirdi-1048711072.html
Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı
Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı
Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı. Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T07:26+0300
2021-09-08T07:26+0300
2021-09-08T07:25+0300
dünya
hindistan
saldırı
sırtlan
müdahale
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Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı Pune kentindeki Khed Taluka’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı. Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra ölü bulunduğu belirtildi. Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade ettiler. Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20210805/arnavutkoyde-cayirlikta-otlayan-hayvanlara-saldiri-7-hayvani-bicaklayip-kuyruklarini-kestiler-1045168442.html
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hindistan, saldırı, sırtlan, müdahale
Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı
Hindistan’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı. Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.
Hindistan’ın Maharaştra eyaletine bağlı
Pune kentindeki Khed Taluka’da yolda yürüyen yaşlı adama sırtlan saldırdı.
Sırtlanın daha önce de bir kişiye saldırdığı öğrenilirken, hayvanın daha sonra
ölü bulunduğu belirtildi.
Orman yetkilileri pazar günü yaşanan olayla ilgili yaptıkları açıklamada, sırtlanın hasta olduğundan şüphelenildiğini ve bu nedenle yoldan geçenlere saldırdığını ifade ettiler.
Sırtlanın saldırdığı yaşlı adamın ise hastanede müşahede altında tutulduğu bildirildi.