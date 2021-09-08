Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
YAŞAM
Türkiye ve dünyadan ilgi çekici yaşam haberleri, toplumsal olaylar, güncel araştırmalar, fotoğraf ve video galerileri.
https://tr.sputniknews.com/20210908/hollanda-milli-takim-teknik-direktoru-louis-van-gaal-her-seyi-harika-bir-sekilde-yaptik-1048707317.html
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal: Her şeyi harika bir şekilde yaptık
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal: Her şeyi harika bir şekilde yaptık
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, “Oyuncular her şeyi harika bir şekilde yaptılar. Harika bir haftaydı ve bugün de güzel bir oyun... 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T01:30+0300
2021-09-08T01:31+0300
yaşam
türkiye
hollanda
futbol
maç
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048707292_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_1f22f9481e1289e0d29fd30479fab62b.jpg
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında Hollanda, evinde Türkiye'yi 6-1 mağlup ederek grupta 13 puanla liderliğe yükseldi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Louis van Gaal açıklamalarda bulundu. Van Gaal, “90 dakika boyunca baskılı futbol oynadık. Oyuncular her şeyi harika bir şekilde yaptılar. Birinci istasyonda oynayanlar çok iyi oynadı. Harika bir gruba sahibiz. Şu an çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Harika bir haftaydı ve bugün de güzel bir oyun sergilediler” diye konuştu.Takımdaki gelişim hakkında gelen soruya ise teknik direktör şu yanıtı verdi:
hollanda
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048707292_96:0:904:606_1920x0_80_0_0_d540e0800282e6217ce1545aa85cc8ea.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türkiye, hollanda, futbol, maç

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal: Her şeyi harika bir şekilde yaptık

01:30 08.09.2021 (güncellendi: 01:31 08.09.2021)
© DHAHollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal - Sputnik Türkiye, 1920, 08.09.2021
© DHA
Abone ol
Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, “Oyuncular her şeyi harika bir şekilde yaptılar. Harika bir haftaydı ve bugün de güzel bir oyun sergilediler” dedi.
2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında Hollanda, evinde Türkiye'yi 6-1 mağlup ederek grupta 13 puanla liderliğe yükseldi.
Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Louis van Gaal açıklamalarda bulundu.
Van Gaal, “90 dakika boyunca baskılı futbol oynadık. Oyuncular her şeyi harika bir şekilde yaptılar. Birinci istasyonda oynayanlar çok iyi oynadı. Harika bir gruba sahibiz. Şu an çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Harika bir haftaydı ve bugün de güzel bir oyun sergilediler” diye konuştu.
Takımdaki gelişim hakkında gelen soruya ise teknik direktör şu yanıtı verdi:
“Sürekli hızlanıyorlar. Antrenmanda, maç içinde gelişimi görmek istedim. 4-4-3 oynattık ve futbolcular da bu formatta oynamak istiyor. Harika bir Türkiye'ye karşı bu şekilde oynamamız çok iyi. Daha da iyi oynayabilirdik. Çok fazla top kaybı yaptık. 3-0'dan sonra disiplin kayboluyor tabii ki ama rakibe kaptırdığımız topları yapmamalıydık. Önümüzdeki maç için bugünkü maçı tek tek inceleyip, oyunculara da eksik yönlerimizi göstereceğiz. Takımı gençleştirdik ve sakinlik yarattı. Bu bir kumardı ve bunu iyi yaptık."
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
АҧсныАҧсышәалаAbhazcaԱրմենիաՀայերենErmeniceAzərbaycanАzərbaycancaAzericeХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüce
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
01:33Alkollü sürücüden polise: Hadi beni kelepçele
01:30Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal: Her şeyi harika bir şekilde yaptık
01:25Rogozin ve Musk arasında 'çay muhabbeti'
01:15Rusya’dan Google’a usulsüz reklam nedeniyle para cezası
00:46Meksika’da hastaneyi su bastı: 10 ölü
00:45Hollanda'da 'Şenol Güneş istifa' sesleri
00:44İlaç yazmayan doktora yumruklu saldırı
00:37Çağlar Söyüncü'den kırmızı kart özrü
00:25Şenol Güneş: Bizim için hem oyun hem de skor açısından çok kötü bir gece oldu
00:14Rezan Epözdemir: Başından beri bu cinayetin tek başına işlenemeyeceğini biliyorduk
00:08Ozan Tufan: Kötü bir Avrupa Şampiyonası geçirdik, bunun etkisi altındayız hâlâ
DünBatı Karadeniz'de tonlarca balık kıyıya vurdu; eline çuvalı, kovayı alan sahile koştu
DünŞarkıcı Burcu Güneş: Açıklamaları tamamen gerçek dışı ve yalan babamın ikinci eşi samimiyetsiz
DünA Milli Futbol Takımı, Hollanda'ya 6-1 mağlup oldu
DünEtiyopyalılar ABD'yi protesto için Beyaz Saray'a 5 milyon mektup gönderecek
DünŞili'de oynanan futbol maçında sahaya giren köpek gol attı
DünRusya: Finansal sorunumuz yok, IMF’den alacağımız 18 milyar doları harcamayacağız
DünDiyarbakır Sanayi Odası Başkanı Kaya: CHP ‘geldim döndüm Kürtler bana oy versin’ dememeli
DünTaliban Sözcüsü Mücahid'den 'geçici hükumet' değerlendirmesi
DünCumhurbaşkanı Erdoğan: 19 yılda 567 kilometre uzunluğunda 364 tüneli hizmete açtık