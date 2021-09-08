https://tr.sputniknews.com/20210908/hollanda-milli-takim-teknik-direktoru-louis-van-gaal-her-seyi-harika-bir-sekilde-yaptik-1048707317.html

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal: Her şeyi harika bir şekilde yaptık

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal: Her şeyi harika bir şekilde yaptık

Hollanda Milli Takım Teknik Direktörü Louis van Gaal, “Oyuncular her şeyi harika bir şekilde yaptılar. Harika bir haftaydı ve bugün de güzel bir oyun... 08.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-08T01:30+0300

2021-09-08T01:30+0300

2021-09-08T01:31+0300

yaşam

türkiye

hollanda

futbol

maç

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/08/1048707292_0:22:1000:585_1920x0_80_0_0_1f22f9481e1289e0d29fd30479fab62b.jpg

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri G Grubu 6'ncı maçında Hollanda, evinde Türkiye'yi 6-1 mağlup ederek grupta 13 puanla liderliğe yükseldi.Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında teknik direktör Louis van Gaal açıklamalarda bulundu. Van Gaal, “90 dakika boyunca baskılı futbol oynadık. Oyuncular her şeyi harika bir şekilde yaptılar. Birinci istasyonda oynayanlar çok iyi oynadı. Harika bir gruba sahibiz. Şu an çok iyi bir oyuncu grubumuz var. Harika bir haftaydı ve bugün de güzel bir oyun sergilediler” diye konuştu.Takımdaki gelişim hakkında gelen soruya ise teknik direktör şu yanıtı verdi:

hollanda

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

türkiye, hollanda, futbol, maç