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Hollanda'da 'Şenol Güneş istifa' sesleri
Hollanda'da 'Şenol Güneş istifa' sesleri
A Milli Futbol Takımı'nın 6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından Amsterdam'daki Türk taraftarlar Şenol Güneş'i istifaya davet etti 08.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-08T00:45+0300
2021-09-08T00:45+0300
2021-09-08T00:45+0300
türkiye
türkiye
hollanda
şenol güneş
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A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya Davy Klaassen, Memphis Depay (3), Guus Til ve Donyell Malen'in golleriyle 6-1 yenildi. Millilerin tek golü, Cengiz Ünder'den geldi. Sonuçların ardından grupta 13 puana sahip takımlardan averajla Hollanda liderliğe, Norveç ise ikinci sıraya yükseldi. 11 puanda kalan Türkiye, liderlikten üçüncü sıraya geriledi.Hollanda'nın ilk dakikada gelen golü ve farka gitmesi üzerine Türk taraftarlar, milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi. Taraftarlar uzun süre, 'Şenol Güneş istifa' tezahüratlarında bulundu. Türk taraftarlar, kaptan Burak Yılmaz'a da ikinci yarıda oyundan çıkarken, ıslıklayarak tepki gösterdi.
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türkiye, hollanda, şenol güneş
Hollanda'da 'Şenol Güneş istifa' sesleri
A Milli Futbol Takımı'nın 6-1'lik Hollanda yenilgisinin ardından Amsterdam'daki Türk taraftarlar Şenol Güneş'i istifaya davet etti
A Milli Futbol Takımı, G Grubu'ndaki altıncı maçında deplasmanda karşılaştığı Hollanda'ya Davy Klaassen, Memphis Depay (3), Guus Til ve Donyell Malen'in golleriyle 6-1 yenildi.
Millilerin tek golü, Cengiz Ünder'den geldi.
Sonuçların ardından grupta 13 puana sahip takımlardan averajla Hollanda liderliğe, Norveç ise ikinci sıraya yükseldi. 11 puanda kalan Türkiye, liderlikten üçüncü sıraya geriledi.
Hollanda'nın ilk dakikada gelen golü ve farka gitmesi üzerine Türk taraftarlar, milli takım teknik direktörü Şenol Güneş'e tepki gösterdi.
Taraftarlar uzun süre, '
Şenol Güneş istifa' tezahüratlarında bulundu. Türk taraftarlar, kaptan Burak Yılmaz'a da ikinci yarıda oyundan çıkarken, ıslıklayarak tepki gösterdi.